Bei der Aufklärung der sogenannten Sex-Affäre im baden-württembergischen Innenministerium hat Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz im Untersuchungssausschuss dargelegt, dass sie unverzüglich nach Bekanntwerden der sexuellen Belästigungsvorwürfe ein Disziplinarverfahren gegen den damaligen Inspekteur der Polizei (IdP) eingeleitet hat. Die Affäre führt seit Monaten zu einer starken Verunsicherung innerhalb der baden-württembergischen Polizei. Insgesamt sind der Polizeiführung mittlerweile fünf weitere Fälle von angeblichen sexuellen Beziehungen zu Polizistinnen bekannt. Zwei sind mittlerweile genauer belegt.

Trotz einer aufwendigen Kampagne gegen Sexismus sowie zur Verhinderung sexueller Belästigungen in der Polizei soll der damalige IdP einer Polizistin eine Beförderung gegen eine sexuelle Dienstleistung angeboten haben. Die Polizistin wollte in den höheren Dienst aufsteigen. Nach der Präsentation ihrer Bewerbung soll die Polizistin nach Darstellung der Landespolizeipräsidentin verunsichert gewesen sein, der IdP habe ihr ein persönliches Gespräch im Innenministerium in Stuttgart angeboten. Dieses fand am 12. November 2021 statt; Hinz nahm sogar an einem Sektumtrunk im Anschluss an das Personalgespräch teil. Danach feierten der IdP und die aufstiegsorientierte Polizistin in einer Kneipe weiter. Daran habe sie nicht teilgenommen, sagte Hinz.

Der IdP soll die Polizistin dann mehrfach per Videochat sexuell belästigt und unter Druck gesetzt haben. Die Landespolizeipräsidentin sagte, von diesem Fehlverhalten des zweithöchsten Polizisten des Landes habe sie am 17. November erfahren, am 18. November habe sie dann den für das Disziplinarrecht zuständigen Kollegen informiert. Zwei Tage später sei das Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Der Beschuldigte habe seine Dienstwaffe und seine Kommunikationsmittel abgeben müssen. Sein privates Telefon habe er behalten, weil alle beweiserheblichen Unterlagen vorhanden gewesen seien.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll der IdP vor allem über sein Privathandy kommuniziert haben. Am 22. November habe sie dann die Staatsanwaltschaft informiert. Zum Vorwurf, die Landespolizeiführung sei durch enge persönliche Freundschaften geprägt, sagte Hinz: „Ich kann zwischen Dienstlichem und Privatem trennen.“ Sie sei mit dem damaligen Inspekteur nicht befreundet gewesen, es habe aber in ihrem Haus einmal ein gemeinsames Abendessen mit den Ehepartnern gegeben.