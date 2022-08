Missbrauch im Bistum Trier : 195 beschuldigte oder überführte Täter

Die Erwartungen an den ersten Zwischenbericht der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier waren am Donnerstag hoch. Erstens war am Vortag publik geworden, dass im Bistum Trier in der Amtszeit von Bischof Stephan Ackermann vier Priester, die wegen sexuellen Missbrauchs oder des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt wurden, danach in der Krankenhausseelsorge tätig waren. Das Bistum hatte einen Bericht der Beilage „Christ & Welt“ der Wochenzeitung „Die Zeit“ bestätigt. Demnach hat es sich teils um Kliniken mit Kinderstation gehandelt. Die Verantwortlichen seien nicht immer über die Vergangenheit der Geistlichen informiert worden.

Zweitens kreuzen sich im Bistum Trier die Wege von gleich drei Spitzenvertretern der katholischen Kirche in Deutschland: Neben Ackermann sind dies der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Marx war von 2002 bis 2008 Bischof in Trier, Bätzing war dort bis zu seiner Berufung an die Spitze des Bistums Limburg von 2012 bis 2016 Generalvikar. Marx hat mehrmals Fehler im Umgang mit einem Trierer Missbrauchsfall eingestanden. Das Bundesverdienstkreuz lehnte er 2021 ab, nachdem Betroffene im Bistum Trier dagegen protestiert hatten. Und Ackermann hat als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz von Amtswegen eine Vorbildfunktion.

Aber in dem Zwischenbericht der Aufarbeitungskommission, die im vergangenen Jahr von Ackermann eingesetzt wurde, findet sich nichts von alldem. Er beschränkt sich vorerst auf grundsätzliche Bemerkungen zur Vorgehensweise, einige statistische Angaben und stellt exemplarisch zwei Missbrauchsfälle aus den fünfziger bis siebziger Jahren vor. Weitere Fälle sollen später in einer interdisziplinären Studie aufgearbeitet werden, die im Auftrag der Kommission von Historikern und Psychologen der Universität Trier erstellt wird.

Große Zahl an Opfern

Auffallend ist die vergleichsweise große Zahl von Betroffenen, die von der Kommission schon in diesem frühen Stadium ermittelt wurde. Für 513 Personen liegen bislang im Zeitraum von 1946 bis 2021 belegte oder belastbare Hinweise auf sexuellen Missbrauch im Kindes- und Jugendalter oder als schutzbedürftige Erwachsene vor. Die im September 2018 im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichte Missbrauchsstudie hatte für den Zeitraum bis 2014 nur 442 Opfer für das Bistum Trier ermittelt. Die Zahl der beschuldigten oder überführten Täter, Priester und Laien gibt der Zwischenbericht mit 195 an.

Die Kommission bescheinigt der derzeitigen Bistumsleitung, sich „kooperativ“ zu verhalten, beanstandet teils aber den Umgang mit Betroffenen. Die bisherige Praxis zur Gewährung von Akteneinsicht müsse „deutlich verbessert“ werden. Den Betroffenen müsse „mit einem transparenteren und wenig aufwendigen Verfahren Einsicht in die sie und ihren Fall betreffenden Akten einräumt“, fordern die Autoren des Berichts.

Das Bistum müsse Betroffene zudem regelmäßig über den Stand der kirchlichen Ermittlungen in Kenntnis setzen. Auch über das Ergebnis des Verfahrens und über die vom Bistum verhängten Maßnahmen müssten die Opfer sexuellen Missbrauchs „umfassend informiert“ werden. Ackermann sagte, der Bericht gebe „einige Anregungen zu einer stärkeren Betroffenenorientierung – ich verstehe sie auch als Aufforderung zu einer weiteren Professionalisierung in der gesamten Thematik“. Er ist seit zwölf Jahren Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz.