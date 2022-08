Kita-Qualitätsgesetz : Gute Kita war gestern

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) in einem Zentrum für Familien und Alleinerziehende in Jena Bild: Imago

Weil die Finanzierung des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes zum Jahresende ausläuft, hat das Kabinett am Mittwoch knapp vier Milliarden Euro für eine bessere Qualität in den Kitas beschlossen. In den kommenden beiden Jahren sollen die Kindergärten nach den Plänen von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) gezielt für eine bessere Qualität in der Kinderbetreuung sorgen.

Das Gesetz hat Paus deshalb ganz in der Tradition ihrer Vorvorgängerin Franziska Giffey (SPD) „Kita-Qualitätsgesetz“ genannt. Investiert werden soll konkret „in qualifiziertes Fachpersonal, gute Ausstattung, Gesundheit, Ernährung und Bewegung. Und ganz explizit auch in die sprachliche Bildung“, sagte Paus nach der Kabinettssitzung.

Bestimmte vermeintlich qualitätssteigernde Schritte wie eine Senkung der Kita-Beiträge dürfen die Länder mit den Bundesmitteln nicht mehr finanzieren. Wenn die Kinderbetreuung in einem Bundesland nicht ohnehin kostenfrei angeboten werden kann, sollen die Elternbeiträge bundesweit nach verpflichtenden Kriterien gestaffelt werden, so dass Eltern mit höherem Einkommen auch höhere Beiträge zahlen.

Streit über Sprach-Kita-Programm

Den nächsten Schritt zu mehr Qualität in Kitas und Kindertagespflege solle das Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards für die Kindertagesbetreuung bringen, das in dieser Legislaturperiode in Kraft treten solle, kündigte Paus an. Indirekt gibt das Bundesfamilienministerin zu, dass Qualitätskriterien beim Gute-Kita-Gesetz eine untergeordnete Rolle gespielt haben und die Steigerung der Anzahl betreuter Kinder im Fokus stand, auch wenn die frühere Familienministerin Giffey das immer bestritten hat.

Eine deutliche Reaktion auf die Kritik an den Kürzungsplänen der Bundesfamilienministerin ist in der Aussage von Paus zu sehen, auf Sprachbildung besonderen Wert legen zu wollen. Mit der Ankündigung, das Sprach-Kita-Programm Ende des Jahres auslaufen zu lassen, hatte das Familienministerium nicht nur Fachpolitiker, sondern auch Praktiker gegen sich aufgebracht. Inzwischen gibt es auch im Internet eine Resolution, die sich für den Erhalt der Sprach-Kitas ausspricht. Wenn das Quorum von 50.000 Unterschriften erreicht ist, wird es eine Anhörung vor dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags geben.

Das vor zehn Jahren etablierte Programm ermöglichte es Kindergärten, zusätzliches Personal zur Sprachförderung zu finanzieren. Etwa jede zehnte Kindertagesstätte war inzwischen Sprach-Kita geworden. Um so größer war der Aufschrei, als das Bundesfamilienministerium Anfang Juli mitteilte, es werde die Finanzierung für die Sprach-Kitas zum Jahresende einstellen.

Angesichts Tausender geflüchteter Kinder aus der Ukraine erschien das nicht nur Praktikern, sondern auch der Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder als falsches Signal zur falschen Zeit. Im Koalitionsvertrag stand das einmal ganz anders: Darin hatten die Ampelparteien noch angekündigt, einen „Grundstein für ein Jahrzehnt der Bildungschancen“ zu legen. Die Ampel wollte das „Programm der ‚Sprach-Kitas’ weiterentwickeln und verstetigen“. Davon ist nun keine Rede mehr.

Kritik an Lindner

Die Fachkräfte aus den Sprach-Kitas nehmen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nicht ab, dass der Wegfall der Gelder für die Sprach-Kitas nicht zu einer Verschlechterung der Situation in den einzelnen Einrichtungen führen würde. So hatte es Lindner in einem Interview in der ARD dargestellt und darauf verwiesen, dass der Bund für die kommenden Jahre schließlich knapp zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen werde.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Erik von Malottki kritisiert, dass dabei der Eindruck entstanden sei, es gebe zusätzliches Geld. Er wirft dem Bundesfinanzminister vor, die „Öffentlichkeit zu täuschen“. Es gebe keineswegs mehr Geld für die Sprach-Kitas. Bundesfamilienministerin Paus spielte den Ball zurück an die Länder und legte ihnen nahe, die Sprach-Kitas doch aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Das sei mit dem Gesetz durchaus möglich.

Wie beim Gute-Kita-Gesetz wird der Bund mit allen 16 Ländern Verträge schließen, die mit dem Kita-Qualitätsgesetz verbunden sind. Die Länder können die Mittel dann in mehr Erzieherstellen, eine bessere Bezahlung des Personals oder längere Öffnungszeiten investieren. Insgesamt sollten sie über die Hälfte der Mittel in solche Maßnahmen stecken.

Paus bekräftigte, alle Kinder in Deutschland sollten „die Chance auf gute frühkindliche Bildung haben, egal, wo sie wohnen, egal, ob ihre Eltern reich oder arm sind“. Ziel der Bundesregierung sei es, bis zum Ende der Legislaturperiode bundesweite Standards für Kitas zu haben, „damit die Qualität überall im Land gleichermaßen hoch ist“.

Nach Angaben des Ministeriums soll dazu eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Bundes, der Länder und der Kommunen konkrete Vorschläge entwickeln. Die Arbeitsgruppe tagt Ende August zum ersten Mal und wird sich regelmäßig mit Experten aus Verbänden, Wirtschaft und Wissenschaft besprechen.