Als die Deutsche Bischofskonferenz sich im September 2002 als erste Institution in Deutschland „Leitlinien zum Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs“ gab, wusste deren langjähriger Vorsitzender, was für Beschuldigte wie Betroffene auf dem Spiel stand. Karl Lehmann, seit 1987 Vorsitzender und seit gut einem Jahr Kardinal der römisch-katholischen Kirche, erinnerte sich sehr genau daran, dass die F.A.Z. im März 1958 ausführlich darüber berichtet hatte, dass der Stadtpfarrer seiner Heimatstadt Sigmaringen im März 1958 zu einer dreijährigen Freiheitsstrafte wegen „Unzucht“ mit Jungen aus der Volksschule verurteilt worden war.

Doch nicht nur das war damals zu lesen, sondern auch, wie wenig den Jungen geglaubt worden war, wie der Geistliche Respektspersonen mit Verleumdungsklagen mundtot machen wollte, gar eine Unterschriftenaktion in eigener Sache ins Rollen brachte und wie sich die Katholiken der Stadt über den Missbrauchsvorwürfen gegen Hochwürden in zwei Lager gespalten hatten – genug Anschauungsmaterial also, um mit den neuen Leitlinien allen Eventualitäten Rechnung zu tragen und auch die Sorge für die Betroffenen in dem Mittelpunkt kirchlichen Handels zu stellen.