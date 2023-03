Aktualisiert am

Zentralrat will Rabbinerausbildung neu ordnen

Abraham Geiger Kolleg : Zentralrat will Rabbinerausbildung neu ordnen

Der Zentralrat der Juden will die Rabbinerausbildung neu ordnen. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, wirft dem Zentralrat deshalb „Machtmissbrauch in Reinform“ vor.

Das Abraham Geiger Kolleg in Potsdam im Juni 2022 Bild: dpa

Monatelang ist um die Zukunft der liberalen Rabbiner- und Kantorenausbildung am Abraham Geiger Kolleg und der konservativen Rabbinerausbildung am Zacharias Frankel College in Potsdam gestritten worden. Bei beiden Einrichtungen handelt es sich um An-Institute der Universität Potsdam. Zuletzt hatte die Jüdische Gemeinde zu Berlin bekannt gegeben, sie habe die Trägerschaft übernommen und alle Anteile der als gemeinnützige GmbHs verfassten Ausbildungsstätten übernommen.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten".

Die Strukturreform stehe im Zusammenhang mit den Vorwürfen des Machtmissbrauchs und des Fehlverhaltens des früheren Direktors des Abraham Geiger Kollegs Walter Homolka, begründete die Jüdische Gemeinde zu Berlin ihren Schritt. Sie ernannte den Rabbiner Andreas Nachama zum künftigen rabbinischen Leiter des Abraham Geiger Kollegs. Nachama ist Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz.

Wenn es nach dem Zentralrat geht, wird jedoch nichts daraus. Die nicht mit dem Zentralrat abgestimmte Übernahme durch die Jüdische Gemeinde sei zwar in bester Absicht geschehen, die Förderung der Rabbinerausbildung in der vorliegenden Trägerstruktur sei jedoch nicht möglich. „Auch dies macht die Neugründung notwendig“, sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster.

„Mit den vorliegenden Erkenntnissen zum Machtmissbrauch, der Diskriminierungen und der vorherrschenden Kultur der Angst an den Rabbinerausbildungsstätten kann es kein ‚Weiter so‘ geben. Ein Neuanfang ist notwendig“, sagte Schuster und bezeichnete eine Neugründung der Rabbinerausbildungsstätten in Gestalt einer religionsgemeinschaftlichen Stiftung als „trag- und förderfähige Struktur“.

„Ein Schritt in die richtige Richtung“

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, kritisierte den Zentralrat scharf: „Das Gebaren des Zentralrates ist Machtmissbrauch in Reinform.“ Man werde sich den „feudalen Allmachtsfantasien alter weißer Männer“ nicht beugen.

Der Zentralrat hatte den Trierer Religionsverfassungsrechtler Gerhard Robbers beauftragt, Vorschläge für eine tragfähige institutionelle Neuordnung der Rabbinerausbildung an der Universität Potsdam vorzulegen. Robbers hat dafür Gespräche mit den Beteiligten geführt und bestehende Strukturen, sowie vorgelegte Entwürfe berücksichtigt.

Er hatte dem Zentralrat der Juden empfohlen, eine religionsgemeinschaftliche Stiftung nach Paragraph 2 Abs. 1 Satz 2 Stiftungs-Gesetz Brandenburg zu gründen. Eine solche Stiftung, die im entsprechenden Gesetz auch als „kirchliche“ Stiftung bezeichnet wird, unterliegt im Unterschied zu einer Stiftung bürgerlichen Rechts nicht der Aufsicht des Landes. Ihre Anerkennung durch den Staat bedarf der Zustimmung der Religionsgemeinschaft.

Da auch nur der Zentralrat und nicht die Jüdische Gemeinde zu Berlin als überregionale Religionsgemeinschaft die öffentlichen Zuwendungen des Bundesinnenministeriums (BMI), der Kultusministerkonferenz und des brandenburgischen Wissenschaftsministeriums entgegennehmen kann, wird er als Stifter fungieren.

Der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz, Udo Michallik, sagte der F.A.Z., es sei wichtig, „dass die liberale und konservative Rabbinerausbildung in Potsdam fortgeführt wird und Rechtssicherheit für Studierende und Beschäftigte herrscht“. Ein künftiges Trägermodell müsse durch die jüdische Gemeinschaft abgesichert und akzeptiert sein. „Das vorgelegte Konzept kann dabei ein Schritt in die richtige Richtung sein.“ Darüber herrscht unter den anderen beiden Zuwendungsgebern Einigkeit.

Die nötige breite Aufstellung der Ausbildung im Blick auf die unterschiedlichen Strömungen im Judentum sieht Robbers am ehesten in einem Stiftungsrat gewährleistet. Für einen Vorteil hält er, dass eine solche Stiftung einer klaren Trennung von Staat und Religionsgemeinschaft entspricht, als Nachteil sieht er, dass der Zentralrat der Juden mit der schwierigen Rechtsaufsicht über die Stiftung belastet wird. „Daher erscheint es sinnvoll, die rechtstechnischen Grundlagen der Aufsicht durch eine spezialisierte Rechtsanwalts- oder Notarkanzlei bearbeiten zu lassen“, heißt es in dem Gutachten.

Als Stiftungskapital wären mindestens 100.000 Euro zu veranschlagen, was den Mindestanforderungen der Stiftungsaufsicht des Landes Brandenburg entspreche. Das Stiftungskapital müsste der Zentralrat zur Verfügung stellen. Da die Stiftung ausschließlich die Rabbiner- und Kantorenausbildung trage, könne sie als steuerbegünstigte gemeinnützige Stiftung anerkannt werden. Die vorhandenen Einrichtungen könnten aus Robbers’ Sicht bestehen bleiben, allerdings müssten Anstellungsverträge überprüft, gegebenenfalls aber gekündigt oder fortgeführt werden.