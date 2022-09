Hackerangriffe : Washington geht gegen iranische Cyberkriminelle vor

Mitglieder einer Spezialeinheit der Polizei betreten am 8. September die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Tirana Bild: Reuters

Während die Verhandlungen in Wien über eine Rückkehr zur Atomvereinbarung mit Iran in einer Sackgasse stecken, geht Washington gegen iranische Cyberkriminelle vor. So hat die amerikanische Justiz Anklage gegen drei Iraner mit Verbindungen zu den Revolutionsgarden erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, Hackerangriffe verübt zu haben, um Organisationen und Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern zu erpressen. Das teilte die Justiz in New Jersey mit.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Die Angeklagten sollen mit Erpressungssoftware Hunderttausende Dollar von Personen verlangt haben. Unter den Opfern in den Vereinigten Staaten waren etwa regionale Stromversorgungsunternehmen, Stadtverwaltungen in den Bundesstaaten New Jersey und Wyoming, eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft und auch ein Frauenhaus in Pennsylvania.

Das Justizministerium hob hervor, dass den Angeklagten nicht vorgeworfen wird, die Stromversorgung gestört oder andere kritische Infrastruktur lahmgelegt zu haben. Auch hätten die drei iranischen Staatsbürger allein und nicht im Auftrag des Regimes in Teheran gehandelt. Doch äußerten Regierungsvertreter, dass die Revolutionsgarden in Iran derlei Aktivitäten bewusst ignorierten und so ermöglichten. Die iranische Regierung habe einen sicheren Hafen für derartige Verbrechen geschaffen, hieß es im Justizministerium.

Vermögenswerte in Amerika werden eingefroren

Die drei Angeklagten leben in Iran. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass die amerikanische Justiz sie in Gewahrsam nehmen kann. Doch schränke die Anklage die Bewegungsfreiheit der drei Männer außerhalb Irans ein, hieß es. Auch habe die Maßnahme eine abschreckende Wirkung.

Zudem verhängte die amerikanische Regierung Sanktionen gegen zehn Personen, darunter die drei Angeklagten, und zwei Einrichtungen in Iran wegen ihrer Rolle bei der Durchführung von Cyberangriffen, wie das Finanzministerium mitteilte. Die Personen hätten Verbindungen zu den Revolutionsgarden, die in Washington als Terrororganisation eingestuft sind. Vermögenswerte der Betroffenen in Amerika werden nun eingefroren; amerikanischen Staatsbürgern werden Geschäfte mit den Personen untersagt.

Das „Wall Street Journal“ berichtete am Donnerstag zudem, die Biden-Administration erwäge, Sanktionen auch gegen Einrichtungen in Iran zu verhängen, die zu Angriffen auf den indischstämmigen britisch-amerikanischen Schriftsteller Salman Rushdie aufgerufen hätten. Der Autor war im vergangenen Monat bei einer öffentlichen Veranstaltung im Bundesstaat New York von einem 24 Jahre alten Mann, dem Sohn libanesischer Einwanderer, mit einem Messer angriffen und schwer verletzt worden.

Mehr zum Thema 1/

Die Sanktionen, welche Washington in Erwägung zieht, sollen den Zugang jener Einrichtungen zum internationalen Finanzsystem einschränken. Einige dieser Einrichtungen hatten nach amerikanischen Angaben Belohnungen für ein Attentat auf Rushdie angeboten. Wie die Zeitung weiter schreibt, hat die Biden-Administration noch keine Entscheidung getroffen. Sie zitiert aber einen Regierungsvertreter mit den Worten, Teile des Regimes in Iran seien für die Tat mitverantwortlich, weil sie 1989 die Fatwa Ayatollah Khomeinis, des damaligen Revolutionsführers, nach Veröffentlichung des Romans „Die satanischen Verse“ unterstützt hätten.