Die tödliche Kugel traf Patrick Bastos Reis völlig unerwartet. Der 30 Jahre alte Polizist einer Spezialeinheit war Ende Juli am späten Abend zusammen mit einem Kollegen auf Streife in der Stadt Guarujá an der Küste des Bundesstaates São Paulo, als ihr Wagen in der Nähe eines Armenviertels beschossen wurde. Woher die Schüsse kamen, war zunächst unklar. Eine Kugel traf Reis in der Brust, eine andere verletzte seinen Kollegen an der Hand. Reis erlag wenig später seinen Verletzungen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Wenn in Brasilien ein Polizist getötet wird, lässt die Reaktion meist nicht lange auf sich warten. So war es auch in Guarujá. „Wir werden nicht ruhen, bis wir die Verantwortlichen für dieses Verbrechen gefunden haben“, kündigte der Sicherheitsminister des Bundesstaates, Guilherme Derrite, am folgenden Morgen in den sozialen Netzwerken an, nachdem er den Tod des Beamten bekannt gegeben hatte.