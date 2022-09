Nach dem Tod Elisabeths : Die Monarchie und ihre Schwachstelle

Sie war der Mensch, dem die Briten am meisten vertrauten, der Ruhepol in unruhigen Zeiten. Gerade jetzt, wo wieder ein Krisenwinter droht, wird Elisabeth II. vielen als emotionale Stütze fehlen.

Die großen politischen Entscheidungen in London werden schon seit mehr als hundert Jahren woanders getroffen. Trotzdem hat sich durch den Tod von Königin Elisabeth II. im Alter von 96 Jahren eine gewaltige Lücke im Vereinigten Königreich aufgetan. Staatsrechtlich gibt es natürlich kein Interregnum. Seit dem Moment des Todes seiner Mutter ist Charles III. König und Oberhaupt des Commonwealth. Aber Titel sind das eine, die sie tragende Persönlichkeit etwas ganz anderes.

Elisabeth II. verkörperte die Institution Monarchie für mehr als 70 Jahre, länger als jeder Herrscher vor ihr. Sie war der ruhende Pol in politisch immer wieder unruhigen Zeiten, der Mensch, dem die meisten in Großbritannien meistens am meisten vertrauten.

Dabei passte ihre Auffassung von Pflicht und Selbstdisziplin eigentlich schon lange nicht mehr zur modernen Zeit. Aber vielleicht war es gerade dieser Kontrast, der Jung und Alt, Links und Rechts zusammenhielt. Womöglich werden sich nun, da Elisabeth nicht mehr da ist, sogar die Fliehkräfte zwischen den einzelnen Landesteilen Großbritanniens so verstärken, dass die Tage des „Vereinigten Königreichs“ gezählt sind.

Ermahnungen hinter verschlossenen Türen

Wenn es so käme, dürfte man das dem neuen König nicht anlasten. Er verkörpert wie seine Mutter die Einheit der Nation. Aber hier offenbart die ehrwürdige Monarchie eine Schwachstelle. Sie kann verantwortungslose Politiker – von denen es gerade in den letzten Lebensjahren Elisabeths II. einige gab – letztlich nicht davon abhalten, verantwortungslos zu handeln. Elisabeth konnte und hat wahrscheinlich auch hinter verschlossenen Türen allen ihren Premierministerinnen und -ministern Ratschläge gegeben, sie vielleicht auch zuweilen ermahnt.

Aber es hätte die Institution untergraben, wenn sie sich öffentlich zu tagesaktuellen politischen Fragen geäußert hätte. Und das wäre dieser Königin niemals in den Sinn gekommen. Diese Haltung gab ihren öffentlich geäußerten Worten zusätzliches Gewicht. Als die Königin in der Corona-Pandemie das Wort ergriff, war allen Briten schlagartig klar, dass die Lage wirklich ernst sein musste. Und es war vielleicht auch eine hastig arrangierte Fernsehansprache, die 1997 die Monarchie gerettet hat.

Prinzessin Diana war bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Nation trauerte, das Königshaus schwieg fast eine Woche lang. Erst als Elisabeth „als Ihre Königin und als Großmutter“ zur Nation sprach, drehte sich die öffentliche Meinung wieder. Zuvor war heftige Kritik an der vermeintlich herzlosen Haltung der Royals geäußert worden.

Im Ausland repräsentierte Elisabeth ihr Land jahrzehntelang unermüdlich und mit Hingabe. Am Anfang ihrer Regentschaft kam sie bei Staatsbesuchen noch als Repräsentantin einer Großmacht, später dann vertrat sie eine Mittelmacht am westlichen Rand Europas. Diese versteht sich bis heute allerdings glänzend in Szene zu setzen. Das mag gerade ältere Briten ein wenig über den machtpolitischen Niedergang ihres Land hinweggetröstet haben.

Ein Land auf Sinnsuche

Diese Bürde hat der neue König nun zwar nicht zu tragen. Aber auch er hat ein Land „geerbt“, das wieder einmal auf der Suche nach sich selbst und seiner Zukunft ist. Die vom ehemaligen Premierminister Boris Johnson beschworene Vision eines „Global Britain“ war als Wahlkampfslogan ziemlich unschlagbar. Aber mit Nostalgie ist im 21. Jahrhundert kein Staat mehr zu machen.

Und solange es kein überzeugendes Konzept für das Land gibt, das nicht mehr Teil der Europäischen Union sein will, das aber irgendwie mit den westlichen Wertepartnern zusammenarbeiten möchte und muss, wäre sicher vielen Menschen leichter ums Herz gewesen, wenn an der Spitze dieses Landes weiterhin eine Elisabeth gestanden hätte. Dies gerade jetzt, wo Inflation und Energiekrise einen schwierigen und politisch womöglich unruhigen Winter anzukündigen scheinen.

Das Verhältnis zu Deutschland war und ist für viele in Großbritannien immer noch schwierig. Für die Herrscherfamilie war es – zumindest seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges – besonders heikel. Die Windsors sind nämlich sehr „deutsch“. Durch die Wahl dieses Familiennamens distanzierte sich die Familie zwar von dem offensichtlichsten Attribut ihrer Herkunft. Die Verbindungen ließ sie aber nie abreißen.

Für die 1945 so schwer geschlagenen Deutschen repräsentierte Elisabeth II. nicht nur eine faszinierende fremde Glitzerwelt. Sie half durch ihre zugewandte Art bei ihren zahlreichen Besuchen im ehemaligen Feindesland auch bei der Wiedereingliederung Deutschlands in die Weltgemeinschaft.

Deshalb herrscht am Tag nach ihrem Tod nicht nur in ihrer Heimat neben aufrichtiger Trauer auch tiefe Dankbarkeit für jahrzehntelanges Dienen. Dienend hat Elisabeth II. ihr Land zunächst emotional erobert und es dann geprägt wie vielleicht kein Monarch vor ihr.