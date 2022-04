Krieg in der Ukraine : Warum Deutschland mehr tun muss

Vor einem halben Jahr begingen wir im Babyn Yar Holocaust Memorial Center in Kiew den 80. Jahrestag der Massenerschießung ukrainischer Juden durch deutsche Soldaten in Babyn Yar. Ich hatte die Ehre, nach drei Präsidenten zu sprechen, unter ihnen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ich respektiere ihn in höchstem Maße wegen seines Einsatzes für europäische Werte.

Steinmeier erklärte, was Deutschland aus seiner Nazivergangenheit gelernt habe: „Wir Deutsche wissen um unsere Verantwortung vor der Geschichte. Es ist eine Verantwortung, die keinen Schlussstrich kennt.“

Er erwähnte „das gemeinsame Fundament, zu dem wir uns bekennen: das Völkerrecht und die Menschenwürde, die Freiheit der Völker in politischer Selbstbestimmung und territorialer Integrität, ein friedliches und sicheres Europa. Wir müssen es schützen – auch das gehört zur Verantwortung vor unserer Geschichte.“ Auf „die bösen Geister der Vergangenheit in neuem Gewand“ könne es „für uns Deutsche nur eine Antwort geben: Nie wieder! Der Kampf muss weitergehen.“