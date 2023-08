Aktualisiert am

Die vom Kreml zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin am 22. August 2023 während einer Veranstaltung zum 80. Jahrestag der Schlacht von Kursk im Zweiten Weltkrieg an einer Gedenkstätte im Dorf Ponyri. Bild: dpa

Nach dem Absturz des Privatflugzeugs, bei dem am Mittwochabend der russische Milizenführer Jewgenij Prigoschin, sechs seiner Mitstreiter sowie drei Besatzungsmitglieder ums Leben kamen, hat Präsident Wladimir Putin Ermittlungen „bis zum Ende“ versprochen. Doch die würden „eine gewisse Zeit brauchen“.

Putin bezeichnete seinen Weggefährten am Donnerstagabend als „talentierten Geschäftsmann“, der „im Leben ernste Fehler gemacht“, aber „Ergebnisse geliefert“ habe, „für sich selbst und, als ich ihn darum bat, für die gemeinsame Sache, so wie in diesen letzten Monaten“.

Putin spricht von einer „Luftfahrtkatastrophe“

Prigoschins Flugzeug war auf dem Weg in seine Heimatstadt Sankt Petersburg kurz nach dem Start in Moskau im Gebiet Twer nordwestlich der Hauptstadt jäh abgestürzt. Etliche Beobachter schließen aus Bildern von dem und Berichten über das Geschehen auf eine Einwirkung von außen, also einen Abschuss durch die Flugabwehr oder eine Explosion an Bord.

Zwar gibt es inoffizielle Berichte, laut denen in alle Richtungen ermittelt wird, doch das offizielle Ermittlungsverfahren dreht sich bisher nur um Verstöße gegen Luftverkehrssicherheitsbestimmungen. Putin sprach nun von einer „Luftfahrtkatastrophe“ und einer „Tragödie“.

Am Donnerstag wurde mit der Identifizierung der Leichname begonnen. Sie seien stark verbrannt und biologisches Material werde nach Moskau zur Genanalyse geschickte, berichtete der Telegram-Kanal „Baza“.

Prigoschin hatte genau zwei Monate vor dem Absturz zum „Marsch für Gerechtigkeit“ aufgerufen und einen Aufstand gegen seine Rivalen aus der Militärführung angezettelt, in dessen Rahmen seine Wagner-Miliz militärische Einrichtungen in der südwestrussischen Stadt Rostow am Don ohne Gegenwehr besetzte, einen Konvoi auf Moskau schickte und Besatzungen von Kampfhubschraubern und eines Militärflugzeugs mit Beschuss tötete. Viele Beobachter gehen von einem Racheakt Putins aus.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in Kiew, sein Land habe „nichts damit zu tun. Alle verstehen, wer damit etwas zu tun hat.“ Neben Prigoschin kam auch sein wichtigster militärischer Kommandeur ums Leben, Dmitrij Utkin, nach dessen Kampfnamen Wagner benannt ist. In Sankt Petersburg, dort am Sitz der Miliz, sowie Nowosibirsk entstanden Gedenkorte, zu denen unter anderen maskierte Wagner-Kämpfer Blumen, Kerzen, Logos der Miliz und Bilder Prigoschins und Utkins brachten.