Streit über Peter Handke : Groteske Geschichtsklitterung

Der diesjährige Literaturnobelpreisträger Peter Handke ist nicht der einzige Schriftsteller, der Massenmörder verehrt und ihre Taten bagatellisiert, geleugnet oder gerechtfertigt hat. Auf allen blutigen Irrwegen des 20. Jahrhunderts waren Literaten ganz vorn mit dabei. Bedeutende Autoren haben den roten Terror nach der russischen Revolution glorifiziert und Stalin verherrlicht, für den Faschismus geworben und antisemitische Pamphlete verfasst. Sie schwammen damit in einem breiten Strom: Extrem rechte wie linke Bewegungen hatten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts breite Massen erfasst. Aus heutiger Sicht groteske und inakzeptable Äußerungen lagen damals innerhalb der Norm.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Handkes oft falsch als „proserbisch“ bezeichnetes Eintreten für serbische Kriegsverbrecher fällt aus diesem Muster jedoch heraus. Er tritt als Einzelgänger auf, sein Anliegen ist außerhalb Serbiens fast nirgendwo salonfähig. Auch die meisten Fürsprecher Handkes distanzieren sich von seinen Äußerungen zu den Jugoslawien-Kriegen.

Und doch sagen manche Verteidigungsreden für Handke mehr über unsere Zeit aus, als uns lieb sein kann. In dem Streit über Handke und den Nobelpreis, der entbrannt ist, seit die Stockholmer Jury im Oktober ihre Entscheidung bekanntgegeben hat, geht es um mehr als nur um die Irrwege eines einzelnen Schriftstellers.

„Konsequent und radikal“

Die Debatte ist beunruhigend, weil sie zeigt, wie anfällig auch solche Milieus für Geschichtsklitterung und Verschwörungstheorien sind, die sich für aufgeklärt und weltoffen halten; wie schnell es geschehen kann, dass menschenverachtende Äußerungen zu diskussionswürdigen Meinungen geadelt werden; wie unreflektiert völkisches Gedankengut als legitim akzeptiert wird, wenn es von jemandem anderen als den üblichen Verdächtigen geäußert wird. Bei der Verteidigung Handkes gegen seine Kritiker geraten sogar linke Intellektuelle, ungewollt sicherlich, in eine erstaunliche methodische Nähe zu Leuten, mit denen sie sonst nichts zu tun haben wollen.

Symptomatisch ist eine von österreichischen Schriftstellern und Literaturwissenschaftlern Mitte November initiierte Erklärung zur Verteidigung Handkes. Darin wird er wird dafür gewürdigt, dass er sich „konsequent und radikal“ gegen die „an ihn und alle anderen SchriftstellerInnen gerichteten Erwartungshaltungen behauptet“. Durch die „Anti-Handke-Propaganda“ werde „ein Machtanspruch über jeglichen Versuch selbständiger Sichtweisen gestellt“. In diesen Formulierungen verbindet sich die Wortwahl linker Diskurse inhaltlich mit den Bocksgesängen des rechtspopulistischen Milieus, das hinter jedem Strauch eine Meinungspolizei vermutet und mysteriösen Mächten unterstellt, sie wollten es mundtot machen.

„Selbständige Sichtweisen“ der Qualität von Handkes Äußerungen über die Kriege in Jugoslawien sind zu vielen Fragen im Umlauf: etwa zum Beginn des Zweiten Weltkriegs – Hitler sei gezwungen gewesen in Polen einzugreifen, um Greueltaten an Deutschen zu verhindern; oder zu den Anschlägen vom 11. September 2001 – sie seien nicht von islamistischen Terroristen, sondern von der CIA (oder von Juden) verübt worden. Die Liste solch grotesker Beispiele lässt sich fast beliebig lange fortsetzen bis hin zu der Theorie, die Migrationswelle des Jahres 2015 sei von Europas Mächtigen organisiert worden, um die Bevölkerung des Kontinents auszutauschen.

Geschichtsklitterung verteidigt

Schon als Peter Handkes Reisebericht „Gerechtigkeit für Serbien“ Anfang 1996 in der „Süddeutschen Zeitung“ erschien, bestand ausreichend Klarheit über die Fakten des Krieges in Bosnien-Hercegovina, die Handke in Zweifel zog. Die systematischen „ethnischen Säuberungen“ durch serbische Milizen hatten bereits bei Kriegsbeginn 1992 begonnen, das Massaker von Srebrenica im Juli 1995 war nur der grausame Höhepunkt. Diese Verbrechen waren ebenso gut dokumentiert wie die Verantwortung des serbischen Herrschers Slobodan Milošević für die Eskalation der Gewalt, die, anders als Handke bis heute behauptet, lange vor dem Eingreifen des Westens begonnen hatte.

Seither sind die Kriege in Jugoslawien – auch dank der gerichtlichen Aufarbeitung durch das UN-Tribunal in Den Haag – so gut erforscht, dass es keinen Raum mehr für Zweifel daran gibt, was damals geschehen ist. Aber Handke interessiert sich ohnehin nicht für die Wirklichkeit. In „Gerechtigkeit für Serbien“ schildert er eine Begegnung mit einem Serben, der von der Schuld der eigenen Führung spricht. Handke notiert, er wolle das alles gar nicht hören. Wenn Handke skeptische Fragen zu einzelnen Ereignissen des Kriegs stellt, will er nicht wirklich etwas wissen. Er trifft damit indirekte Aussagen – das ist eine klassische Technik, die Verschwörungstheoretiker und Geschichtsrevisionisten aller Couleur seit jeher anwenden, um Zweifel am Offensichtlichen zu säen und so ihr Publikum zu überzeugen.

Im Zuge des Aufstiegs rechtspopulistischer und rechtsextremer Kräfte in Europa, der Kampagne des Brexit-Lagers, des Erfolgs Donald Trumps und der russischen Propaganda zum Krieg in der Ukraine sind unzählige scharfsinnige Analysen zu jener Art der Verzerrung, Verfälschung und Leugnung der Wirklichkeit veröffentlicht worden, die, neben Versatzstücken völkischer Ideologie, den roten Faden durch Peter Handkes Jugoslawien-Texte darstellt. Ein herausragendes Beispiel dafür sind zwei Bände zum Ukraine-Konflikt, die im Suhrkamp-Verlag erschienen. Das hielt denselben Verlag aber nicht davon ab, in einer „Klarstellung“ die Geschichtsklitterung seines Autors Handke mit dessen eigenen Methoden zu verteidigen.