Was geschah in den fünfeinhalb Stunden zwischen der Sichtung eines Flüchtlingsschiffs und dessen Untergang vor Kalabrien? Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich am Wochenende erstmals in die Debatte über ein Bootsunglück vor der Küste Kalabriens mit inzwischen mindestens 70 Todesopfern eingeschaltet. Von den Insassen überlebten 80 Migranten die Havarie am frühen Morgen des 26. Februar wenige Meter vor dem Strand bei Cutro im Süden Kalabriens. Nach etwa 20 Vermissten wird noch gesucht.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Die Erklärung dafür, dass die italienische Küstenwache keinen Versuch unternommen habe, den Menschen auf dem überfüllten Kutter zu Hilfe zu kommen, sei „so einfach wie tragisch“, sagte Meloni am Samstagabend während eines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten: „Wir haben keine Notsignale von der europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex erhalten. Uns wurde nicht gemeldet, dass dieses Boot einen Schiffbruch riskiert.“

Vorwürfe, die Behörden hätten zu langsam oder gar nicht reagiert, wies sie zurück: „Wir haben alles getan, um Leben zu retten, nachdem wir auf das Problem aufmerksam gemacht worden waren. Gibt es in diesem Land jemanden, der wirklich meint, dass diese Regierung bewusst mehr als 60 Leute sterben ließ, darunter Kinder? Ich bitte Sie!“, sagte Meloni in Abu Dhabi. Zur nächsten Sitzung werde sie ihr Kabinett nach Kalabrien einladen, um dort über das Problem der Immigration zu sprechen.

Aus dem Innenministerium hieß es, ein Frontex-Patrouillenflugzeug habe am 25. Februar gegen 22.30 Uhr den Kutter etwa 74 Kilometer vor der Küste fotografiert, die Sichtung gemeldet, aber keinen Alarmruf übermittelt. Deshalb liefen dann zwei Patrouillenboote der Finanzpolizei aus, die aber wegen hohen Wellengangs bald in den Hafen zurückkehrten. Die Küstenwache, deren Boote auch bei Sturm eingesetzt werden können, wurde vorerst tätig.

Der Kutter mit den Flüchtlingen zerschellte etwa fünfeinhalb Stunden nach der Sichtung durch Frontex an einem Fels vor der Küste, erst dann wurden offenbar Notsignale abgesetzt. Die Staatsanwaltschaft in Crotone nahm Ermittlungen zum Hergang des Unglücks auf.