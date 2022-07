Franziskus in Kanada : Keine jubelnden Massen, keine Festtagsatmosphäre

Papst Franziskus hat die Indigenen in Kanada um Vergebung gebeten für die Misshandlungen an kirchlichen Schulen. Und er hat den Kolonialismus angeprangert. Aber das reicht vielen nicht.

Papst Franziskus mit Häuptlingen der indigenen Bevölkerung Kanadas am Mittwoch am Sankt-Anna-See Bild: Imago

Die „Pilgerreise der Buße“ nach Kanada, die Papst Franziskus am Freitag beendete, war anderes als alle 36. Auslandsreisen, die er zuvor unternommen hatte. Denn im Mittelpunkt stand eine Bitte um Vergebung. Schon die erste Station in Edmonton und Umgebung in der westkanadischen Provinz Alberta stand am Montag und Dienstag ganz im Zeichen der Bitte um Vergebung des Papstes im Namen der Weltkirche für das Unrecht, das indigenen Kindern und Jugendlichen in den sogenannten Residential Schools von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Schließung der letzten Heimschule im Jahre 1997 angetan worden war.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Die zweite Etappe war der Besuch in Québec im frankophonen Gebiet im Osten des Landes am Mittwoch und Donnerstag, wo er mit den maßgeblichen politischen Vertretern Kanadas zusammenkam und eine Freiluftmesse zelebrierte. Zum Abschluss schließlich flog Franziskus am Freitag nach Iqaluit im Norden Kanadas, wo er sich unmittelbar vor seinem Rückflug nach Rom abermals mit Vertretern der Indigenen – den am Nordpolarmeer lebenden Inuit – traf und seine Bitte um Vergebung erneuerte.