Übergriffe in Australien : Der „Täter“ im Parlament

In Australiens Parlament soll eine „toxische“ Machokultur herrschen. Eine Senatorin beschuldigt in einer Sitzung männliche Kollegen der sexuellen Belästigung.

Ein Blick in den Senat des australischen Parlaments im September 2022 Bild: dpa

Das Parlament in Canberra wird von einem neuen Skandal um mutmaßliche sexuelle Übergriffe erschüttert. Der Auslöser sind Vorwürfe der parteilosen Senatorin Lidia Thorpe, die sie zunächst gegen einen Senator sowie später gegen weitere namentlich nicht genannte Parlamentsmitglieder erhoben hatte. Thorpe hatte zunächst den Abgeordneten David Van der konservativen Liberal Party während einer Sitzung des Abgeordnetenhauses am Mittwoch als „Täter“ beschuldigt und gesagt, er habe sie sexuell belästigt. Die Vorwürfe gegen den Senator hatte sie wenige Stunden später zurückgezogen.

Van streitet die Anschuldigungen als „widerlich“ ab, gab aber zu, in Folge einer Beschwerde Thorpes vor einiger Zeit in ein anderes Büro umgezogen zu sein. Er wurde von Parteichef und Oppositionsführer Peter Dutton umgehend aus der Fraktion ausgeschlossen. Australischen Medien zufolge hatten nach der Wortmeldung Thorpes weitere Frauen Vorwürfe gegen den Senator erhoben. So berichtete die frühere Liberal-Senatorin Amanda Stoker, Van habe bei einer Feier zwei Mal ihren Hintern angefasst.