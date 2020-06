Buch über Donald Trump : Justizbehinderung als Lebensstil

„Er ist ein Lügner!“ schimpfte Donald Trump am Mittwoch über seinen ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Jeder im Weißen Haus habe Bolton gehasst, beteuerte Trump in einem Interview. Das Buch, an dem sich der Zorn des Präsidenten entzündet, ist noch gar nicht erschienen. „The Room Where it Happened“ (etwa: „Der Raum, in dem es geschah“) soll erst am 23. Juni zu kaufen sein. Die Regierung verklagte Bolton allerdings am Dienstag wegen Vertragsbruchs, um so die Veröffentlichung doch noch zu verhindern. Am Mittwoch legte das Justizministerium nach und beantragte eine einstweilige Verfügung, die auch verbieten soll, dass Medien Auszüge veröffentlichen. Mehrere Geheimdienstmitarbeiter sagten demnach, dass das Buch Geheimnisse preisgebe, die die nationale Sicherheit gefährden könnten. Boltons Verlag Simon & Schuster nannte das Vorgehen politisch motiviert und sinnlos.

„Justizbehinderung als Lebensstil“, das ist eine der einprägsamen Formulierungen, die kursieren, bevor man noch das gesamte Buch lesen kann. Bolton will damit eine Präsidentschaft charakterisieren, die stets mehr darauf ausgerichtet sei, Trump und seiner Familie persönlich zu helfen als dem Land. Der Präsident sei auch nicht davor zurückgeschreckt, „Diktatoren, die er mochte, persönliche Gefallen zu tun“ zitierte etwa das „Wall Street Journal“ aus dem Text. Trump selbst sei schockierend schlecht informiert und leicht beeinflussbar gewesen, behauptet Bolton. Der 71 Jahre alte Autor war bis September 2019 im Weißen Haus und 17 Monate lang in die meisten außenpolitischen Vorgänge eingebunden. Seine Gewohnheit, sich akribisch Notizen zu machen war ebenso bekannt wie Trumps generelle Abneigung gegen Mitschreiber, die er anherrscht, wenn sie zu viel in ihre Blöcke schauen.

Vorab-Auszug im „Wall Street Journal“

Sein Buch nannte Bolton eine Warnung an die Konservativen vor der Wahlauseinandersetzung im Herbst. Das „Wall Street Journal“ veröffentlichte am Mittwoch schon einmal einen Auszug, der sich vor allem um Trumps Politik gegenüber China dreht. Der wachsenden wirtschaftlichen Vormachtstellung der Chinesen habe nicht nur Trump wenig entgegen zu setzen, heißt es da etwa. Bolton wirft der Obama- und der Trump-Regierung gleichermaßen vor, mit Chinas Machtansprüchen falsch umgegangen zu sein. Im Fall des Trump-Kabinetts liege das auch an internen Spannungen. Die Regierung sei in besorgniserregendem Maße „intellektuell gespalten“ zwischen Freihandels-Anhängern wie dem Nationalen Wirtschaftsberater Larry Kudlow und „China-Falken“ wie Handelsminister Wilbur Ross. Dem Trump-Kabinett habe von Anfang an eine echte Strategie in Bezug auf China gefehlt. Sein eigenes Vorhaben, so Bolton, daraus eine kohärente Strategie zu formen, sei von vornherein aussichtslos gewesen.

Im Dezember 2018 traf Trump den chinesischen Partei- und Staatschef Xi Jinping zu einem Abendessen. Xi habe Trump als erstes geschmeichelt und gesagt, er wolle „noch sechs Jahre“ mit ihm zusammenarbeiten.Trump soll daraufhin behauptet haben, es gebe in Amerika Forderungen, die Begrenzung auf zwei Amtszeiten „für mich“ aufzuheben. Woraufhin Xi feststellte, dass es in den Vereinigten Staaten zu häufig Wahlen gebe – Trump widersprach ihm demnach nicht.

Laut Bolton wollte Trump auch wieder einmal einen Deal machen. Er sei bereit gewesen, einen großen Teil der Wirtschaftssanktionen gegen China zurück zu nehmen, wenn die Chinesen mehr amerikanische Produkte kaufen würden. Dabei ging es vor allem um landwirtschaftliche Exporte und um Trumps Wiederwahl. Wenn die Chinesen mehr kauften, dann würden die Menschen auf dem Land Trump leichter unterstützen, so das Kalkül laut Bolton. Trumps Bereitschaft, die Zölle im Interesse seiner Wiederwahl auf zehn statt auf 25 Prozent zu senken, sei „atemberaubend“ gewesen.