Digitale Vergeltung : Israelischer Cyberangriff auf iranischen Hafen

Israel hat einem amerikanischen Pressebericht zufolge einen Cyberangriff auf eine kürzlich fertiggestellte iranische Hafenanlage bei Bandar Abbas durchgeführt. Wie die „Washington Post“ am Dienstag berichtete, sei der Angriff vor zehn Tagen erfolgt und habe „das geschäftige Terminal Shahid Rajee zu einem abrupten und unerklärlichen Halt gebracht“. Der frühere israelische Militärgeheimdienstchef Amos Yadlin twitterte, dies scheine eine israelische Reaktion auf einen iranischen Cyberangriff in Israel gewesen zu sein, der Ende April auf zivile Wasser- und Abwasseranlagen zielte.

Israelischen Medienberichten zufolge hatte dieser iranische Angriff kaum Schaden angerichtet. Vor rund zwei Wochen war das israelische Sicherheitskabinett zusammengekommen, um über den Fall zu beraten. Israelische Vertreter wurden zu dem Zeitpunkt mit den Worten zitiert, man sehe den iranischen Angriff als gravierende Eskalation Teherans, da er auf zivile Anlagen zielte. Wie der Sender Fox News damals berichtete, hätten die Iraner Server in Amerika genutzt, um darüber die Steuerungssysteme der israelischen Wasserversorgung anzugreifen.

Teheran hatte diesen Angriff nicht zugegeben, vergangene Woche jedoch einen Cyberangriff auf seinen Hafen bestätigt: Dieser habe es jedoch „nur geschafft, einzudringen und eine Reihe von privaten Steuerungssystemen des Hafens zu beschädigen“, zitierte die iranische Nachrichtenagentur Ilna den Hafendirektor. Ein Sicherheitsvertreter „einer ausländischen Regierung“ sagte dagegen nun der „Washington Post“, der Angriff sei erfolgreich verlaufen und habe weit mehr Schaden angerichtet als die Iraner zugeben würden. Ein amerikanischer Regierungsvertreter sagte der Zeitung, man vermute Israel hinter dem Angriff.

„Wenn die Antwort aus Israel kam“, so Amos Yadlin, „dann gibt Israel damit die klare Botschaft, dass zivile Infrastruktur aus dem Spiel gelassen werden sollte“. Außerdem zeige Israel, „wie anfällig Schlüsselkomponenten der iranischen Wirtschaft für israelische Cyberfähigkeiten sind“. Yadlin, der mittlerweile das Institut für Sicherheitsstudien in Tel Aviv leitet, gab an, dass sowohl Iran als auch die Vereinigten Staaten auf die Cyberebene zurückgreifen würden, wenn „sie im kinetischen Bereich nicht eskalieren wollen“, womit Yadlin Kampfhandlungen mit konventionellen Waffen meinte. Die israelische Regierung und die Streitkräfte äußerten sich am Dienstag zu dem Vorfall zunächst nicht.

Der unerklärte Krieg zwischen Israel und Iran läuft auf mehreren Feldern ab. Ein ranghoher Offizier der Cyberabwehr sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor einiger Zeit, Israel sei jeden Tag Tausenden Cyberangriffen ausgesetzt, die indes aus vielen Teilen der Welt kommen. Tel Aviv wiederum geht im Cyberbereich auch offensiv vor, was spätestens 2010 durch das zusammen mit Amerika entwickelte Schadprogramm Stuxnet bekannt wurde, das auf die Steuerung iranischer Nuklearanlagen abzielte. Seit spätestens 2013 greift Israel darüber hinaus konventionell regelmäßig iranische Stellungen in Syrien an. Ein Vertreter der amerikanischen Regierung sagte vergangene Woche am Rande des Besuchs von Außenminister Mike Pompeo in Jerusalem, es „scheine“, als würde Israel in Syrien „das Tempo seiner Operationen und seine Ziele ausweiten“.