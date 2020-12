Hoffnung auf Lösung : Endet das arabische Embargo gegen Qatar?

Nach dreieinhalb Jahren ist ein Ende der Qatar-Krise in Reichweite. Schon bald könne der Konflikt beigelegt werden, äußerte der saudische Außenminister, Prinz Faisal bin Farhan Al Saud, am Wochenende auf dem IISS Manama Dialogue, einer regionalen Sicherheitskonferenz. Die Einladungen zu einem Gipfeltreffen des Golfkooperationsrates (GCC) im Dezember, das sich dafür anböte, eine Einigung zu verkünden, sind jedenfalls schon verschickt worden. Am 5. Juni 2017 hatten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrein und Ägypten ohne Vorwarnung die Grenzen geschlossen und den Luftraum gesperrt. Qatarische Bürger wurden ausgewiesen, die eigenen Staatsbürger aus Qatar zurückgerufen. Die Führung des eigensinnigen Emirats sollte in aller Öffentlichkeit zurechtgestutzt werden. Das Quartett verlangte von Qatar unter anderem, auf eine iranfeindliche Linie einzuschwenken und den Sender Al Dschazira zu schließen, ebenso wie eine türkische Militärbasis.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



Der qatarische Außenminister Abdulrahman Al Thani klang jedoch nicht so, als werde sich Qatar den mächtigen Nachbarn maßgeblich beugen. Er sprach von einer „sinnlosen Krise“, die unter „gegenseitigem Respekt“ für die Souveränität des anderen beigelegt werden solle, inklusive der Außenpolitik. Zuletzt hatten die diplomatischen Bemühungen in dem Konflikt zugenommen. Kuweit erhielt am Wochenende viel Lob für seine Vermittlungsarbeit. Jared Kushner, Schwiegersohn und Berater des amerikanischen Präsidenten Donald Trump war nach Qatar und Saudi-Arabien gereist. Es ging unter anderem darum, den Luftraum für den Flugverkehr aus Doha zu öffnen. Das würde nicht nur Vertrauen zwischen den Konfliktparteien schaffen, sondern auch das iranische Regime um Einnahmen von hundert Millionen Dollar im Jahr bringen, wie die „New York Times“ berichtete.

„Die Grenzen ihrer Macht erkannt“

Aus der Sicht der Trump-Regierung wäre es wünschenswert, wenn die arabischen Golfstaaten ihre Politik des „maximalen Drucks“ auf Teheran geeint unterstützen. Außenminister Mike Pompeo ließ in scharfzüngigen Ausführungen auf dem Manama-Dialogue keinen Zweifel daran, dass diese bis zuletzt fortgesetzt werden soll.

Doch Qatar steht nicht allein mit seinem Widerwillen, funktionierende Beziehungen zu Iran zu verschlechtern; auch Kuweit oder Oman wollen das nicht. Der saudische Außenminister trat in Manama ferner Berichten entgegen, die Vereinigten Arabischen Emirate könnten ein Hindernis auf dem Weg zu einer Lösung für die Qatar-Krise sein. Abu Dhabis Haltung gegenüber Doha war immer härter, zumal sich die Rivalität mit Qatars türkischen Verbündeten stetig verschärft.

Doch trotz aller Unwägbarkeiten hat die Debatte über eine Wiederbelebung des GCC nun wieder an Fahrt aufgenommen. „Saudi-Arabien und die Emirate haben die Grenzen ihrer Macht erkannt und sehen im GCC einen möglichen Einflussverstärker“, sagt Emile Hokayem von der Denkfabrik IISS. „Zugleich sehen die kleineren Golfstaaten in der Organisation eine Möglichkeit, die Führungsmächte einzuhegen.“ Der kuweitische GCC-Generalsekretär Nayef al Hadschraf verlangte in Manama, der GCC müsse mit am Tisch sitzen, sollten unter dem neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden neue Verhandlungen über ein Atomabkommen mit Riad beginnen, die dann auch die ballistischen Raketen und das Schattenreich irantreuer Milizen beinhalten sollten. Der GCC müsse dann allerdings erst einmal eine gemeinsame Linie gegenüber Iran finden, hieß es von westlichen Diplomaten.