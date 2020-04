Krankenhausbesuch : Pence ignoriert Maskenpflicht

Mike Pence am Dienstag in der Mayo Clinic in Minnesota Bild: AP

Der amerikanische Vizepräsident Mike Pence hat beim Besuch eines Krankenhauses gegen die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske verstoßen. Videos zeigen, wie sich Pence am Dienstag gemeinsam mit Medizinern und einem Patienten in einem Krankenzimmer der Mayo-Klinik in Minnesota aufhielt und als Einziger keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Um die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu verringern, ist in dem Krankenhaus für Patienten, Besucher und Mitarbeiter das Tragen von Schutzmasken Pflicht.

Das Büro des Vizepräsidenten sei vor dem Besuch auf die Maskenpflicht hingewiesen worden, erklärte die Klinik. Auf Twitter schrieb die Mayo Clinic, Pence sei vor seiner Ankunft über die Richtlinie zum Tragen von Masken informiert worden. Wenige Minuten nach der Veröffentlichung des Tweets wurde dieser wieder gelöscht. Später veröffentlichte die Klinik einen weiteren Tweet, in dem sie Pence für seinen Besuch dankte.

Die Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt das Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Raum. Pence, Präsident Donald Trump und andere ranghohe Regierungsmitarbeiter folgen diesem Rat bislang nicht.

Vizepräsident Pence leitet die Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses. Er sagte am Dienstag mitreisenden Journalisten zufolge zu seinem Verzicht auf eine Maske, als Vizepräsident werde er regelmäßig auf das Coronavirus getestet, ebenso wie sein Umfeld. Und da er nicht infiziert sei, habe er gedacht, der Besuch sei eine gute Möglichkeit, um mit Forschern und Klinikpersonal zu sprechen und ihnen für ihre Arbeit zu danken.

Ein Arzt wies die Begründung des Vizepräsidenten jedoch zurück. Sogar in Fällen, in denen Patienten Symptome aufwiesen, werde das Virus nur in 75 Prozent aller Fälle bei einem Test entdeckt, sagte Dr. Mark Loeb von der McMaster Universität im kanadischen Ontario. Außerdem sei unklar, wie gut die Tests in asymptomatischen Fällen seien.

Kritiker der Trump-Regierung forderten, Pence müsse seinen Posten als Vorsitzender der Corona-Arbeitsgruppe aufgeben. Kyle Morse, Sprecher der progressiven Gruppe „American Bridge“, sagte, Pence sorge sich „nicht genug um die Gesundheit von Ärzten, Krankenschwestern und Patienten“, um die Vorgaben zu beachten. „Pence, wie Donald Trump, denkt, dass er sich nicht an die Regeln halten muss.“