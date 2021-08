Amerikaner verlassen Kabul : Black Hawks im Pendelverkehr

Während die Amerikaner ihre Botschaft in Kabul im Eiltempo verlassen, kommt es zu Szenen einer herben Niederlage. Der Großteil der Diplomaten und zivilen Mitarbeiter soll in den kommenden 72 Stunden ausgeflogen werden.

Am Ende ging alles Schlag auf Schlag: Die Ankunft des gesamten Kontingents der Sicherungstruppe konnte nicht mehr abgewartet werden. Am Sonntag zeigten Luftaufnahmen die hastige Evakuierung der amerikanischen Botschaft in Kabul. Black-Hawk-Hubschrauber flogen zwischen dem Komplex der diplomatischen Vertretung und dem Flughafen hin und her. Vom Dach der Botschaft stiegen Rauchwolken auf. Von amerikanischer Seite wurde bestätigt, dass man dabei sei, „sensible Dokumente“, die man nicht den Taliban überlassen wolle, zu vernichten.

Am Sonntag hieß es, der Großteil der Diplomaten und zivilen Mitarbeiter solle in den kommenden 72 Stunden ausgeflogen werden. Bisher hatte Bidens Vorgabe gegolten, das Land bis zum 31. August zu verlassen. Zunächst wird nun das Botschaftspersonal in Sicherheit gebracht, sodann andere amerikanische Staatsbürger, anschließend Afghanen mit Einwanderungsvisa. Geprüft wird auch, ob Personen, die sich zurzeit im Antragsprozess für ihr Visum befinden, außer Landes gebracht werden könnten, ebenso wie afghanische Staatsangehörige, die als Ortskräfte in der Botschaft arbeiteten.