Margaret Thatcher am 8. Januar 1983 auf den Falklandinseln in Port Stanley

Die argentinische Regierung will wieder über die Souveränität der Falklandinseln verhandeln. Das teilte der argentinische Außenminister Santiago Cafiero am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem britischen Kollegen James Cleverly während des Außenministertreffens der G-20-Staaten in Neu-Delhi mit. Argentinien ziehe sich aus dem sogenannten Foradori-Duncan-Pakt zurück, sagte Cafiero.

Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Erklärung aus dem Jahr 2016, welche die Förderung von Gas und Öl sowie die Schifffahrt und Fischerei rund um die Falklandinseln regelt. Cafiero schlug ein Treffen mit britischen Vertretern am Sitz der Vereinten Nationen in New York vor.

Schon am Mittwoch hatte der linke Präsident Alberto Fernández in einer Rede vor dem Kongress den Anspruch auf die „Malvinas“ bekräftigt, wie die Falklandinseln in Argentinien genannt werden. „Die Malvinas waren, sind und werden weiterhin Teil Argentiniens sein“, sagte er.

Die Falklandinseln stehen seit 1833 unter britischer Verwaltung. 1982 während der Militärdiktatur griff Argentinien die Inseln an. Nach 72 Tagen Krieg, 650 Toten auf argentinischer und 255 auf britischer Seite kam es zum Waffenstillstand. Argentinien erhebt weiterhin Anspruch auf die Inseln, obwohl sich die Bewohner der Inseln 2013 in einer Abstimmung mit großer Mehrheit für einen Verbleib bei Großbritannien ausgesprochen hatten. Die Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen rund um die Inseln heizt den Konflikt seit einigen Jahren zusätzlich an.

Die Falkland-Frage ist in Argentinien ein nationalistisches Thema, das keine politischen Lager kennt und oft bewusst angestoßen wird, um von internen Problemen abzulenken. Im Oktober dieses Jahres finden in Argentinien Präsidenten- und Parlamentswahlen statt. Die argentinische Wirtschaft befindet sich weiter in einer tiefen Krise und die Regierung von Präsident Fernández steht schlecht da.