Kein Machtwechsel in Angola

Parlamentswahlen : Kein Machtwechsel in Angola

Seit fast einem halben Jahrhundert regiert die Partei MPLA im ölreichen Angola. Trotz der Unzufriedenheit der Jungen deutet sich abermals ein Sieg an. Das Ergebnis dürfte jedoch umstritten sein.

In den Parlamentswahlen in Angola zeichnet sich nach der Auszählung von mehr als 80 Prozent der Stimmzettel eine zweite Amtszeit des Präsidenten Joao Lourenço ab. Nach Angaben der Wahlkommission erreichte die Regierungspartei MPLA 52 Prozent der Stimmen, die größte Oppositionspartei UNITA lag demnach bei 42 Prozent. Die Partei mit einer Mehrheit im Parlament stellt in Angola den Präsidenten.

Beobachter hatten vorab ein enges Rennen zwischen den beiden großen Parteien erwartet. Nach fast einem halben Jahrhundert MPLA-Regierung schien ein Machtwechsel möglich. UNITA-Chef Adalberto Costa Júnior kommt vor allem bei jungen Wählern an, die sich gegenüber einer kleinen Elite in dem öl- und diamantenreichen Land benachteiligt sehen und auf einen Wandel hoffen. Nach Angaben des Statistikamtes ist mehr als jeder zweite junge Angolaner arbeitslos, große Teile der Bevölkerung leben von weniger als zwei Dollar am Tag.

Zwischenergebnis als „unzuverlässig“ zurückgewiesen

Das angesehene Umfrageinstitut Ango Barometro hatte unter fairen Bedingungen einen Wahlsieg der Opposition vorhergesagt. Erste Zwischenergebnisse hatte die UNITA als „unzuverlässig“ zurückgewiesen. Die UNITA und die MPLA hatten einst gegen die Kolonialmacht Portugal Widerstand geleistet und sich später mit Unterbrechungen in einem langen Bürgerkrieg gegenseitig bekämpft. Erst 2002 wurde ein Friedensabkommen geschlossen.

Angola ist der zweitgrößte Ölproduzent in Afrika südlich der Sahara. Ein Machtwechsel hätte womöglich Konsequenzen für die Beziehungen zu Russland gehabt, dem größten Waffenlieferanten des Landes. Oppositionsführer Costa Júnior kritisiert den Ukrainekrieg. Die angolanische Regierung hatte sich in einer Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen enthalten.

Lourenço war erstmals in den Wahlen 2017 als Spitzenkandidat der MPLA angetreten, nachdem sein Vorgänger José Eduardo dos Santos nicht mehr kandidieren wollte. Er hatte Angola fast vier Jahrzehnte lang regiert. Die Präsidentenfamilie hatte in der Zeit immensen Reichtum angehäuft, manche sprechen von einem Musterbeispiel einer Kleptokratie. Wider Erwarten rief sein Nachfolger als eine seiner ersten Amtshandlungen den Kampf gegen die Korruption aus, wobei sich seine Bemühungen bisher auf die Dos-Santos-Dynastie konzentrierten.

Am Sonntag soll in Angola eine Beerdigungszeremonie für den früheren Staatschef stattfinden. Er war Anfang Juli im Alter von 79 Jahren in Barcelona verstorben, erst am vergangenen Wochenende wurden seine sterblichen Überreste nach Angola überführt. Um die Rückkehr hatte die Regierung heftig mit einigen seiner erwachsenen Kinder gerungen.