Oberstes Gericht der USA : Ist das Schicksal des Abtreibungsrechts besiegelt?

Was steckt hinter dem beispiellosen Leak am Supreme Court? Ist die Abschaffung des Rechts auf Abtreibung beschlossene Sache? Demokraten sind entsetzt, Konservative frohlocken.

Kulturkampf: Demonstrationen für und gegen das Abtreibungsrecht vor dem Obersten Gerichtshof in Washington Bild: Reuters

Noch in der Nacht zu Dienstag versammelten sich Demons­tranten vor dem Obersten Gerichtshof in Washington. Das Recht auf Abtreibung „jetzt und für immer“, riefen sie. Und: „Kein Zurück“. Etwas abseits standen aber auch einige, welche die Nachricht, die am späten Montagabend über das Internet verbreitet worden war, hoffnungsfroh stimmte: „Ich habe lange für diesen Tag gebetet“, sagte eine Frau.

Dem Portal „Politico“ war ein echter „Scoop“ gelungen: Der Supreme Court bereite sich darauf vor, das Grundsatzurteil „Roe v. Wade“ zu kippen, wonach sich das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch aus dem 14. Verfassungszusatz und dem Schutz der Privatsphäre ableiten lässt, hieß es in dem Bericht. Dieser stützte sich auf den Entwurf einer Urteilsbegründung, der dem Portal zugespielt worden war.