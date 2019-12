Nobelpreise verliehen : Proteste gegen Auszeichnung von Peter Handke

In Oslo nimmt Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis entgegen. Und in Stockholm wird Peter Handke mit dem Literaturnobelpreis geehrt. Doch die Debatte um seine Auszeichnung reißt nicht ab – und sie wird sogar vom türkischen Präsidenten befeuert.

Der Literaturnobelpreis ist am frühen Dienstagabend in Stockholm an den umstrittenen Schriftsteller Peter Handke vergeben worden. Gegen die Nobelpreisvergabe an Handke, dessen Haltung zum Jugoslawien-Konflikt eine heftige Debatte ausgelöst hatte, protestieren am Abend parallel zum Nobelbankett in der Nähe der Veranstaltung nach Angaben der Polizei etwa 400 Menschen. Die Akademie hatte ihre Entscheidung für Handke dagegen vehement verteidigt. Man müsse zwischen der Person und ihrem literarischen Werk unterscheiden, hatte sie erklärt.

Handke hatte sich im Jugoslawien-Konflikt stark mit Serbien solidarisiert und nach Ansicht von Kritikern die von Serben begangenen Kriegsverbrechen bagatellisiert oder geleugnet. 2006 hielt er bei der Beerdigung des sechs Jahre zuvor gestürzten serbischen Führers Slobodan Milosevic eine Rede. Die Preisvergabe an ihn wurde deshalb vielfach kritisiert. Mehrere Länder, darunter das EU-Land Kroatien, Albanien und die Türkei, verzichteten aus Protest gegen Handke auf die Teilnahme ihrer Botschafter an der Preisverleihung. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte im türkischen Fernsehen, der Preis habe „keinen Wert“ und seine Verleihung an Handke bedeute, „Verletzungen von Menschenrechten zu belohnen“.

Neben Handke wurde auch die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt. Der Preis wurde in diesem Jahr doppelt vergeben, weil die Auszeichnung nach einem Belästigungs- und Korruptionsskandal in der Jury 2018 entfiel.

Friedensnobelpreis in Oslo an Abiy Ahmed verliehen

Bereits am frühen Dienstagnachmittag wurde der Friedensnobelpreis in Oslo an den äthiopische Ministerpräsidenten Abiy Ahmed vergeben. Der 43 Jahre alte Regierungschef Äthiopiens bedankte sich beim norwegischen Nobelkomitee für die Auszeichnung und wies darauf hin, wie schwierig es sei, langfristigen Frieden zu sichern. „Ich glaube, dass Frieden eine Herzensangelegenheit ist. Frieden ist eine Arbeit der Liebe. Frieden zu erhalten, das ist harte Arbeit“, sagte er.

Er nehme den Preis nicht nur im Namen seiner Landsleute entgegen, sondern auch für die Menschen im benachbarten Eritrea. Er dankte dem eritreischen Präsidenten Isaias Afwerki, dessen guter Wille, Vertrauen und Einsatz wesentlich für die Beendigung des 20 Jahre währenden Konflikts zwischen den beiden Ländern gewesen seien. „Wir haben verstanden, dass unsere Nationen keine Feinde sind. Stattdessen waren wir Opfer des gemeinsamen Feindes namens Armut“, sagte Abiy.

Äthiopien und Eritrea hatten 2018 unter Abiys Ägide Frieden geschlossen - nach rund 20 Jahren Feindschaft. „Sie haben die Initiative ergriffen und waren der Hauptarchitekt hinter den Friedensverhandlungen, die erfolgreich mit Eritrea geführt wurden“, sagte die Vorsitzende des Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen. Über den Friedensprozess hinaus habe sich Abiy zudem intensiv um demokratische Fortschritte in Äthiopien bemüht und Beiträge zu Friedens- und Versöhnungsprozessen in Ostafrika geleistet, etwa im Sudan oder zwischen Dschibuti und Eritrea.

Zwölf Wissenschafts-Nobelpreise

Bei den wissenschaftlichen Nobelpreisen für Physik, Chemie und Medizin gibt es je drei Preisträger pro Kategorie. In Stockholm wurden Gregg Semenza, William Kaelin und Peter Ratcliffe in der Kategorie Medizin ausgezeichnet. Der Nobelpreis für Physik ging an Michel Mayor, Didier Queloz und James Peebles. John Goodenough, Stanley Whittingham und Akira Yoshino erhielten ihn in Chemie.

Der Wirtschaftsnobelpreis, der nicht zu den traditionellen, auf den Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurückgehenden Preisen zählt, geht an Esther Duflo, ihren Ehemann Abhijit Banerjee sowie Michael Kremer.