Gewalttat von Senzig : Der falsche Impfpass und der Tod

Was hat sich hinter diesen Fenstern abgespielt? Das Wohnhaus der Familie R. in einer Siedlung von Königs Wusterhausen im Südosten Berlins Bild: dpa

Nachmittags die Hüpfburg, abends dann Lagerfeuer: Als Christian Dorst Ende Oktober in seinem Garten den Kindergeburtstag der fünf Jahre alten Tochter feierte, waren die Eltern eingeladen, beim Abholen ein bisschen zu bleiben. Dorst hatte den Grill angeschmissen und Würstchen draufgepackt, Gespräche über Gott und die Welt und die Kinder. Linda R. war auch dabei. Man kannte sich aus der Montessori-Kita, ihre Vierjährige war bis zum Sommer in dieselbe Gruppe gegangen wie das Geburtstagskind, das dann in die Vorschulgruppe aufstieg. Die 40 Jahre alte Betriebswirtin kam mit ihren beiden Töchtern im Grundschulalter. „Alle drei zauberhaft“, sagt Dorst über die Mädchen. Die Mutter beschreibt er als „tough“ und „lebensfroh“. Man habe Spaß gehabt, und er habe im Nachhinein gedacht: „Mit der würdest du gern öfter mal einen Abend zusammensitzen.“

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Keine anderthalb Monate später sind Linda R. und ihre drei Töchter tot. Erschossen von ihrem Mann, dem Vater der Mädchen, der anschließend sich selbst das Leben nahm, so die Staatsanwaltschaft. Christian Dorst, 51 Jahre, schweigt abrupt, wenn er an diesem Mittwoch in seinem Büro in Königs Wusterhausen, Ortsteil Senzig, erzählt, dass seine Jüngste bisher nichts wusste vom Tod der Freundin, dass ein anderes Kita-Kind die Nachricht aber just an diesem Morgen ausgeplaudert habe. „Jetzt müssen wir gucken“, sagt er. „Mal sehen, was für Fragen kommen.“ Und dann: „Kinder sterben eigentlich nicht.“ Er schluckt und ist einen Moment still.