Sorge um Fan-Sicherheit : Billie Eilish unterbricht Konzert in London

Der amerikanische Superstar Billie Eilish (20) hat ein Konzert in Großbritannien kurzzeitig unterbrochen, weil sie sich um ihre Fans gesorgt hat. „Alles in Ordnung bei euch allen? Leute sind ohnmächtig geworden und herausgezogen worden. Es ist heiß, ich weiß“, sagte die Popsängerin („Bad Guy“) nach Angaben der BBC bei einem Auftritt am Samstagabend in einer Londoner Mehrzweckhalle. Mehrere Fans waren demnach zuvor bei hohen Temperaturen in Schwierigkeiten geraten.

Eilish unterbrach die Show, bis der Druck in den Reihen vor der Bühne nachgelassen hatte. „Tretet einen Schritt zurück, gebt allen etwas Platz“, bat die Sängerin – und es wirkte: Nach drei Minuten konnte sie schon wieder weitermachen.

Wie die BBC weiter berichtete, war der Abend geprägt von ekstatischen Schreien, die an die große Zeit der Beatles – der „Beatlemania“ – erinnerten. Im Rahmen einer Tournee wird Eilish in diesem Monat unter anderem auch nach Frankfurt, Köln und Berlin kommen.