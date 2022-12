Elektroautos : Warum BMW, Mercedes und Renault in China fertigen

Der Dacia Spring ist ein bemerkenswertes Auto. Das rundliche Mini-SUV des rumänischen Herstellers ist eines der meistverkauften Elektroautos in Europa. Ein Hauptgrund für den Erfolg dürfte sein: Dacia, eine Tochtergesellschaft des französischen Renault-Konzerns, bietet sein Batteriemobil zum Kampfpreis an.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Zwar ist die Reichweite des Autos wegen seines kleinen Akkus bescheiden und die Ausstattung karg. Doch dafür ist der Spring in Deutschland schon für 22.500 Euro zu haben. Nach Abzug des derzeit noch geltenden staatlichen Kaufzuschusses für E-Fahrzeuge kostet er 13.500 Euro, einige Tausend Euro weniger als vergleichbare elektrische Kleinwagen der Konkurrenz.

Der Spring ist aber noch aus einem anderen Grund speziell. Gefertigt wird er seit dem Produktionsstart im vergangenen Jahr nicht wie andere Dacia-Modelle in Rumänien, sondern 6000 Kilometer weiter östlich in China und wird dann für den Export nach Europa verschifft.

Der Smart wird zum chinesischen Auto

Viel ist diesen Herbst über den Angriff chinesischer Autobauer auf den europäischen Markt berichtet worden. Hersteller von Elektroautos wie BYD, Great Wall und Nio, die in ihrem Heimatmarkt schon erfolgreich sind, drängen mit ihren Produkten nun auch nach Europa. Der Dacia Spring zeigt, dass es in der Autobranche noch eine zweite, bislang wenig beachtete Veränderung gibt: In der neuen Welt der Elektroautos beginnen auch europäische Hersteller ihre Kunden in Europa von China aus zu beliefern.

Ein weiteres Beispiel für diesen Wandel ist der BMW iX3. Das kompakte Elektro-SUV der bayerischen Traditionsmarke stammt nicht etwa aus Dingolfing oder Regensburg. Es wird für den gesamten Weltmarkt in Shenyang in der Mandschurei montiert. In der Stadt im Nordosten Chinas hat der Autokonzern aus Deutschland im Sommer sein mittlerweile drittes Werk eröffnet.

Nirgendwo auf der Welt baut BMW so viele Autos wie in Shenyang. Seit 2020 läuft hier auch der iX3 vom Band. Die Hälfte der Produktion ist für China bestimmt, die andere geht in den Export, auch nach Europa. Die nächste Elektroversion des BMW-Kleinwagens Mini wird ebenfalls in China gebaut, auf einer gemeinsam mit dem chinesischen Partner Great Wall genutzten Technikplattform.

Bei Mercedes wiederum erlebt gerade das Minimobil Smart seine Wiedergeburt – als Elektroauto, das die Schwaben zusammen mit dem chinesischen Großaktionär Geely in dessen Heimatmarkt bauen. Wer also in Deutschland den neuen Smart ordert, bekommt ebenfalls ein Auto aus China. Und aus dem Volkswagen-Management wurden vor einem Jahr Berichte lanciert, wonach VW sein E-Modell ID.6, das bislang nur in China gebaut und verkauft wird, bald auch nach Europa exportieren könnte, was allerdings auf erbitterten Widerstand des mächtigen Betriebsrats in Wolfsburg stoßen würde.

Chinesische Kostenvorteile

Die Entwicklung lässt sich nicht nur mit Beispielen beschreiben, man kann sie auch in Zahlen fassen: Die Unternehmensberatung PWC sagt für die kommenden Jahre einen steilen Anstieg der chinesischen Autoexporte nach Europa voraus. Bis 2025 werde sich das Volumen auf knapp 800.000 Stück rund verdreifachen, der Großteil davon elektrisch.