Greenpeace kritisiert : „Europäische Fluglinien tun zu wenig für Klimaschutz“

Aktualisiert am

Laut Greenpeace tun europäische Fluggesellschaften zu wenig für den Klimaschutz. Bild: Lucas Bäuml

Greenpeace bemängelt in einer neuen Studie das Handeln der europäischen Fluggesellschaften in punkto Klimaschutz. Es fehle unter anderem an verbindlichen Zielen zur Emissionsreduktion. Auch Lufthansa sei betroffen.