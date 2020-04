Kritische Infrastruktur und 5G : „Die Krise bringt einen Schub für die Digitalisierung“

In der Corona-Krise zeigt sich, welche Bedeutung die Telekommunikation als kritische Infrastruktur hat. Wird sich der Blick auf die Branche verändern?

Haas: Unsere Netze haben den Stresstest durch die Krise bisher zum Glück gut überstanden. Aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir müssen weitere Milliardenbeträge investieren, obwohl das gerade in Deutschland eine Herausforderung darstellt. In kaum einem anderen Industrieland ist der Wettbewerb so scharf und die Zahlungsbereitschaft so gering. Nehmen Sie den Mobilfunk, im Schnitt kostet ein Anschluss weniger als 30 Cent am Tag. Vielleicht wird die Krise dazu führen, dass die Wertschätzung für unsere Kommunikationsnetze größer wird.