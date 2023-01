Winfried Hermann im Interview : „Gegen SUV, die enorm viel Material und Energie brauchen“

Sie kritisieren die Luxusstrategie von Mercedes. Warum?

Wenn man verbal so auf Luxus setzt, ist das für viele Durchschnittsbürger ein Affront. Sie haben das Gefühl, dass sich nur noch Scheichs und Superreiche diese Autos leisten können. Früher hatte Daimler auch Kleinwagen wie den Smart im Angebot. Heute brauchen sie diese nicht mehr, um die CO2-Flottengrenzwerte einzuhalten.

Wird Mercedes durch die Elektroautos nicht ohnehin nachhaltig?

Es geht bei der Verkehrswende nicht nur um die Elektrifizierung. Es geht darum, dass Fahrzeuge und der Verkehr insgesamt effizienter, sparsamer und ressourcenleichter werden. Der Smart war ein kleines, leichtes, stadtverträgliches Auto, ausgelegt auf Sharing-Angebote. Jetzt wird er in China zum SUV. Das ist die völlige Verkehrung des einstigen Ansatzes.

Weil sich der alte nicht gerechnet hat.

Das höre ich immer wieder, es überzeugt mich aber nicht. Mit den modernsten Produktionsmethoden spielen die Löhne eine bescheidene Rolle, da könnten auch kleinere Fahrzeuge in großen Stückzahlen wirtschaftlich produziert werden. So aber überlässt man den Markt komplett asiatischen Anbietern, insbesondere chinesischen. VW, BMW und Audi verfolgen ähnliche Wege. Sie bieten keine kostengünstigen einfachen E-Autos an. Elektroautos gibt es ab 30.000 Euro. Es ist noch nicht so lang her, da hat man noch für 15.000 Euro ein Rund-um-Auto gekriegt.

Ist der Markt für günstige Autos einfach nicht attraktiv genug? Zumal die Chinesen häufig staatlich gefördert werden.

Ich erwarte von deutschen Herstellern, dass sie nicht nur kurzfristig betriebswirtschaftlich rechnen, sondern auch ökologisch und nachhaltig denken. Es gibt einen großen globalen Markt für solche Autos. Wenn das Auto angesichts der Klimakrise eine Zukunft haben soll, dann muss es ressourcenleicht und energiesparsam sein. Ich fahre schon lange als Dienstwagen E-Fahrzeuge, derzeit einen Mercedes EQS.

Was halten Sie von der Limousine?

Das ist ein schönes, im Windkanal optimiertes Auto mit großer Effizienz, Fahrqualität und Reichweite. Aber hinten sitzt man ziemlich tief.

Da geht es Ihnen wie Chinas Milliardären, denen ist das Dach auch zu niedrig.

Ich arbeite dort hinten häufig. Und obwohl ich ja ein kleiner Mann bin, stoße ich mir öfters den Kopf an. Das Auto ist optimiert auf die Vordersitz-Nutzung, aber es wird auch von Leuten mit Fahrer oder Fahrerin als Dienstwagen gekauft. Mit dem Dienstwagenprivileg fördert der Staat schwere, große Autos, obwohl leichtere und sparsame Autos ökologisch sinnvoller wären.

Wäre es nicht eher Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich die Produktion solcher Fahrzeuge lohnt, statt die Strategie, die sich aus den Rahmenbedingungen ergibt, zu kritisieren?

Ich bin nicht die Bundesregierung. Ginge es nach uns Grünen, hätten wir das Dienstwagenprivileg längst modifiziert oder abgeschafft. Das Gegenargument, das gefährde Arbeitsplätze, hat mich nie überzeugt.

Der Erfolg der deutschen Automobilindustrie hängt nur begrenzt vom deutschen Markt ab. Wie könnte die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich diese kleineren Fahrzeuge lohnen? Wäre das nicht Ihre Aufgabe?

Als Landesminister bin ich dafür nur sehr indirekt zuständig. Ich setze mich damit politisch selbstverständlich auseinander. Und ich frage mich, wie wir den Trend umkehren können. Die aktuellen Motoren sind extrem stark, weil sie oft bis zu zweieinhalb Tonnen superschnell bewegen sollen. Das verbraucht zu viel Energie.

Erklärt Ihre eigene Erfahrung nicht, warum die Leute SUV fahren?

Klar, ich habe nichts gegen SUVs. Ich habe was gegen SUVs, die enorm viel Material und Energie brauchen und fett und groß sind. Ein historisches Beispiel dazu: Die Mercedes-A-Klasse war mal in den Neunzigerjahren als kompaktes Brennstoffzellen- oder Elektroauto konzipiert, für diese Antriebe wurde sie hochgebockt. Nur hat sich der Antrieb damals nicht gerechnet. Weil der Einstieg so hoch war, gefiel das hohe Fahrzeug aber vielen älteren Menschen.