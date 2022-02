Ökonom zur Pandemie-Politik : „Die Regierung handelt sehr zögerlich“

Aktualisiert am

Fließt wohl bald wieder reichlicher: Bier in der Kneipe. Bild: dpa

Herr Kooths, sind die geplanten Lockerungsschritte der Bundesregierung in der Pandemie aus Ihrer Sicht verhältnismäßig?

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Die Regierung handelt immer noch sehr zögerlich. Sie scheint darauf bedacht zu sein, stets auf der sicheren Seite zu sein. Sie tut sich extrem schwer, dem Beispiel anderer Ländern zu folgen, die längt auf dem Weg zurück zur Normalität sind. Das hat auch mit der schlechten Datenlage hierzulande zu tun – wer schlechte Sicht hat, kann nur tastend voranschreiten. Zur Abwägung gehören nicht zuletzt die wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen und da sehe ich vor allem die Quarantäneregeln sehr kritisch.

Warum?

Der Arbeitsausfall ist durch die Quarantänebestimmungen derzeit so hoch wie nie, das ist eine völlig neue Dimension. Wir errechnen gerade, wie sehr das die wirtschaftliche Entwicklung bremst. Es zeigt sich, dass das ein erheblicher Effekt ist.

Die Verbände der Kinderärzte haben gerade in der F.A.Z. gefordert, die Quarantäne für Kinder zu streichen, weil sie nur wenig gefährdet seien. Stimmen Sie dem zu?

Ich bin kein Arzt, aber die Einschätzung höre ich auch von Experten. Man darf nicht vergessen, dass die derzeitigen Regeln den Kindern erheblich schaden, unter anderem weil sie Schulunterricht verpassen, psychische Nachteile haben und sich zu wenig bewegen. Letztlich haben wir so die Kinder erst zu einer vulnerablen Gruppe gemacht. Es ist mir ein Rätsel, warum der Bundesgesundheitsminister das einfach so vom Tisch wischt und sich nur auf das Monoziel der Infektionsbekämpfung fokussiert.

Zurück zur Konjunktur. Im Moment schwächelt insbesondere der Einzelhandel, nun soll dort die 2-G-Regel fallen. Ist das richtig?

Das ist überfällig. Da werden jetzt Maßnahmen aufgehoben, deren Wirkung ohnehin unklar war. Mein Eindruck ist, dass das eher ein gesichtswahrender Rückzug ist als evidenzbasierte Entscheidung. Wäre der Einzelhandel ein Corona-Hotspot, dann hätte es ja massenweise Supermarkt-Beschäftige treffen müssen. Das ist zum Glück nicht der Fall. Mir fehlt insgesamt die wissenschaftliche Evidenz bei diesem Vorgehen. Es wird stattdessen bei der Pandemie immer vom Worst Case ausgegangen, was eine maximale Risikoaversion in der Gesellschaft unterstellt. Da wundert es einen doch, dass wir so viele Lottospieler im Land haben, die Menschen ticken offenbar anders.

Ende 2021 ist die deutsche Wirtschaftsleistung geschrumpft. Wann geht es wieder aufwärts?

Ab Frühjahr erwarte ich wieder kräftige Zuwachsraten nach diesem ruppigen Winterhalbjahr, in dem das Infektionsgeschehen vor allem die Dienstleistungsbereiche zurückgeworfen hat. In diesem Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt noch mal schrumpfen. Das ist dann aber keine Rezession im Sinne einer Nachfrageschwäche – im Gegenteil, es gibt starke Auftriebskräfte, und eine aufgestaute Kaufkraft in Höhe von 215 Milliarden Euro.

Mehr zum Thema 1/

Was passiert mit all dem Geld?

Die Normalisierung des Kaufverhaltens wird einen kräftigen Schub geben, das Geld sitzt bei den Konsumenten locker. Ich bin überzeugt, dass derzeit eine eher Überauslastung der Wirtschaft zu befürchten ist – auch das ist eine Verfehlung des Stabilitätsziels – und das in einer Situation, in der die Inflation ohnehin schon sehr hoch ist.

Zugleich gibt es aber Lieferer- und Personalengpässe, die die Erholung bremsen dürften?

Die Rücknahme der Infektionsschutzmaßnahmen wird bei den Dienstleistern unmittelbar für Entspannung sorgen. Bei den Lieferengpässen in der Industrie gehen wir davon aus, dass sie im Jahresverlauf Stück für Stück überwunden werden. Personalengpässe bleiben mittelfristig der größte Hemmschuh. Viele Beschäftigte haben sich jetzt umorientiert. Wenn Arbeitnehmer zum Beispiel aus der Gastronomie in besser bezahlte Jobs gewechselt sind, muss das gesamtwirtschaftlich gar nicht schlecht sein. Für die betroffenen Restaurants und Kneipen ist das aber ein schwacher Trost.

Ist es jetzt an der Zeit die Kurzarbeits- und Überbrückungshilfen für die Wirtschaft zu beenden?

Ja, die Hilfen sollten jetzt auslaufen.

Droht dann eine Insolvenzwelle, die bislang ja ausgeblieben ist?

Bislang gab es sogar weniger Insolvenzen als normal üblich. Ich glaube, dass die Insolvenzwelle noch kommen wird. Insolvenzen gibt es oft in Erholungsphasen, weil den schwachen Unternehmen dann die Luft ausgeht. Es wurden leider auch Unternehmen vom Staat gerettet, die kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr hatten – das wird sich dann zeigen. Zum Gesamtbild gehört auch Geschäftsaufgaben, die es gab und geben wird, die gar nicht in die Insolvenzstatistik einfließen, aber natürlich dennoch stattfinden.