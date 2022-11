Kartellamts-Chef im Interview : „Es gibt keinen Grund, warum Big Techs eine Vorzugsbehandlung genießen sollten“

Herr Mundt, seit dem Frühjahr durchleuchten Sie in einer Sektoruntersuchung das Geschehen auf dem Mineralölmarkt. Haben Sie Anhaltspunkte gefunden, dass die Multis deutsche Autofahrer abkassieren?

Was wir gesehen haben, ist, dass der Abstand zwischen Rohöl- und Tankstellenpreisen zumindest vorübergehend deutlich gestiegen ist. Deshalb schauen wir uns sehr genau an, was auf der dazwischenliegenden Ebene des Großhandels und in den Raffinerien passiert. Und das ist ziemlich komplex. Nehmen Sie die Ereignisse der letzten Monate. Es gab technische Ausfälle von Raffinerien, Schwierigkeiten beim Transport durch das Niedrigwasser im Rhein, es fehlt teilweise der Diesel, der sonst fertig raffiniert aus Russland kam. Und so weiter. Was ich sagen will: Es gibt sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen, wie Preise zustande kommen.