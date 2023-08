Aktualisiert am

Es ist inakzeptabel, hilfesuchende Menschen für die Strukturprobleme in der Gesundheitsversorgung verantwortlich zu machen. Ein Gastbeitrag der Vorsitzenden der Ärztegewerkschaft Marburger Bund.

Es scheint gerade in Mode zu sein, für Strukturprobleme in der gesundheitlichen Versorgung vor allem die Patienten verantwortlich zu machen. Mal werden Notfall- oder Notdienstgebühren gefordert, um den Zugang zur Notfallversorgung zu begrenzen, mal wird nach mehr Eigenbeteiligung gerufen, um einer angeblichen „Flatratementalität“ in der vertragsärztlichen Versorgung zu begegnen.

Patienten, die um ärztliche Hilfe nachsuchen, wird pauschal „Ärzte-Hopping“ oder „mangelnde Kostensensibilität“ nachgesagt. Die Wortwahl einiger dieser Einlassungen ist erschreckend. Wer von „Flatratementalität“ spricht, unterstellt Millionen von Patienten, dass sie ihre Krankheiten lediglich vortäuschen und wegen Banalitäten ärztliche Hilfe beanspruchen.