Zusammenarbeit mit der AfD? : Politik ist nirgends trivial

Die Kommunen werden gerne als die Keimzelle der Demokratie bezeichnet. Besonders leidenschaftlich loben Politiker aus den Regierungsvierteln in Ländern und Bund die meist ehrenamtliche Arbeit der Stadträte und Ortsvorsteher in Osnabrück, der Uckermark oder Nordhessen. Die SPD etwa spricht von sich selbst als der wahren Kommunalpartei: nah am Menschen, nah an seinen Problemen. Zuletzt schien das Band zwischen der bundespolitischen und der kommunalen Politik aber äußerst gespannt zu sein.

In der Stadtvertretung von Penzlin in Mecklenburg-Vorpommern schlossen sich im Juli die CDU-Vertreter mit einem AfD-Mann zu einer Zählgemeinschaft zusammen. Die CDU bekam so mehr Sitze in den Ausschüssen. Ist das nur pragmatische Politik? Es ist auf jeden Fall eine Provokation für die Bundes-CDU.

Der krasse Fall von Altenstadt

Deren Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer war gerade dabei, den Kurs gegen Parteimitglieder zu verschärfen, die über eine Zusammenarbeit mit der AfD nachdenken. Sie könne sich nicht vorstellen, „dass es jemals eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben kann“. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder sagte gar, dass selbst „der Kaffeeplausch in einem Kommunalparlament“ abzulehnen sei, eine Zusammenarbeit bedeute schweren Schaden für die Union.

Im Landkreis Meißen gab der CDU-Landrat seiner Partei nach einem Besuch der AfD-Fraktion zu verstehen, dass er von „ideologischen Standpunkten“ nicht viel halte. Um eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene richtig einzuschätzen, forderte er von Bundes- und Landes-CDU eine „differenzierte Betrachtung“.

Selbst der krasse Fall von Altenstadt, wo die demokratischen Parteien einen NPD-Mann zum Ortsvorsteher gewählt hatten, hat zuletzt gezeigt, dass ein Bundestagsabgeordneter unter Pragmatismus und bürgernaher Politik etwas vollkommen anderes verstehen kann als der Bürgermeister eines Ortes mit 12.000 Einwohnern.

Noch ein Beispiel, diesmal trifft es die SPD: In Sassnitz auf Rügen wollten die Sozialdemokraten gemeinsam mit der AfD sieben Anträge in die Stadtvertretung einbringen. Der SPD-Stadtpräsident sah keinen Grund, die Anträge zurückzunehmen. Er kenne die AfD-Leute, sie seien sachorientiert. Generalsekretär Lars Klingbeil pfiff die Sassnitzer zurück. Der Stadtpräsident forderte eine Klarstellung: Wie soll man denn nun mit der AfD auf kommunaler Ebene umgehen?

Eigentlich ist die Antwort eindeutig: Sowohl CDU als auch SPD schließen jegliche Zusammenarbeit aus. Es scheint aber, als würde im Bundestag und im Sassnitzer Stadtrat nicht nur über inhaltlich unterschiedliche Dinge diskutiert, sondern als lebten Bundestagsabgeordnete und Funktionäre auf der einen und Stadtverordnete auf der anderen Seite in ganz verschiedenen Politikwelten; als gebe es überhaupt kein gemeinsames Verständnis mehr davon, wie mit wem politisch und verantwortungsvoll gearbeitet wird. Ist das nur ein kommunikatives Problem, oder droht in manchen Kommunen der Kompass in Sachen Demokratie verlorenzugehen?

Unterschiedliche Spielregeln

Zwischen programmatischem Anspruch und kommunalem Alltag ist viel Platz. Den Bürgern begegnet der Staat in der Regel nicht alle paar Jahre im Wahllokal, sondern beim Bürgeramt, im Gespräch oder Streit mit Verkehrspolizisten. Wo Politik kleinteilig und manchmal auch banal ist, wird Vertrauen schnell geschaffen und auch schnell zerstört. Kommunen haben ihr Eigenleben – jenseits des Staates. Die beiden Sphären verhalten sich nicht nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam zueinander.

Gelten also unterschiedliche Spielregeln für die „große“ und die „kleine“ Politikwelt? Die eigentliche Frage ist, wie ernst Politik genommen wird, auch wenn es „nur“ um den Posten eines Ortsvorstehers geht. Zu oft wird das ehrenamtliche Engagement eben nur in Sonntagsreden gelobt, werden die Kommunen an den übrigen sechs Tagen aber mehr zum Verwalter als zum Gestalter gemacht.

Kommunale Verantwortungsträger sehen sich auch deshalb immer mehr als entpolitisierte Manager denn als felsenfeste Politiker. Das kann, sollte aber nicht dazu verleiten, den Kollegen aus dem Stadtrat vor allem nach dem nachbarlichen Gespräch an der Käsetheke zu beurteilen. Ohne seine Funktion im politischen Raum – sei es als SPD-, CDU-, AfD- oder NPD-Mitglied – ist aber auch der Kommunalpolitiker nicht zu denken. Wenn man das ernst nimmt, dann wird nicht, wie in Altenstadt geschehen, ein Mann mit Computer-Knowhow, der zufällig auch NPD-Mitglied ist, zum Ortsvorsteher gewählt. Politik ist keine triviale Nebensache. Nirgends.

Das bedeutet auch: Sie muss mehr wertgeschätzt werden von den kommunalen Amtsträgern selbst, die, wenn sie sich vor oder nach der Arbeit in Akten vertiefen, durchaus staatsbürgerlichen Stolz empfinden dürfen. Ihrer Arbeit gebührt wiederum Anerkennung von der „großen“ Politik. Diese Anerkennung kann sich auch darin ausdrücken, dass man voneinander lernt. Kommunale Politiker machen vor, wie sich die Parteiendemokratie wandelt und anpassen muss. Im Kommunalen geht es mehr um Bedürfnisse als um Ideologie. Wo Politik präsent ist, handelt, sich kümmert, kann sie auch wieder attraktiver werden.