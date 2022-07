Tunesiens Präsident Kaïs Saïed : Der Mann, der sich heute mächtig machte

Aktualisiert am

Der tunesische Präsident sieht sich von gefährlichen Feinden umgeben. Als Kaïs Saïed am Montagmorgen zusammen mit seiner Frau seine Stimme abgab, sprach er von Kräften, die das von ihm angesetzte Referendum sabotieren wollten. Er deutete an, dass die jüngsten Waldbrände gezielt gelegt worden seien, „um die Bürger daran zu hindern, zu den Wahllokalen zu gelangen“.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Dabei will Saïed mit der neuen Verfassung, die er selbst geschrieben hat, nach eigenem Bekunden nur dem Volk zur Macht verhelfen – unter der Führung eines starken Präsidenten, der am besten weiß, was die Tunesier wollen, und der den Wählern bei der Abstimmung keine Wahl ließ: Die Möglichkeit einer Ablehnung war nicht vorgesehen.