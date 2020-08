Portland : Toter bei Zusammenstößen von Trump-Unterstützern und Gegnern

In Portland brachen am Rande zweier Demonstrationen am Samstagabend Kämpfe aus. Eine Person wurde erschossen.

Bei Demonstrationen in der Stadt Portland im Bundesstaat Oregon ist ein Mensch erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend (Ortszeit) am Rande zweier Demonstrationen, wie örtliche Medien berichteten.

Demnach kam es zu Zusammenstößen zwischen Unterstützern von Amerikas Präsident Donald Trump und Protestierenden der Black-Lives-Matter-Bewegung. In der Innenstadt stellten Protestierende sich einer etwa 600 Fahrzeuge umfassenden Karawane der Trump-Anhänger entgegen und Kämpfe brachen aus. Eine Person sei in die Brust geschossen worden. Rettungskräften zufolge verstarb das Opfer noch am Tatort. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben mehrere Personen fest. Es werde wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt.

Laut einem freiberuflichen Fotografen der Nachrichtenagentur AP wurden drei Schüsse abgegeben. Ihm zufolge soll es sich bei dem Opfer um einen weißen Mann zu handeln. Die Polizei teilte mit: „Polizisten von Portland hörten Schüsse aus dem Gebiet Southeast 3rd Avenue und Southwest Alder Street. Sie reagierten und machten einen Mann mit einer Schusswunde in der Brust ausfindig. Sanitäter reagierten und stellten fest, dass das Opfer tot war.“

Seit der Tötung des Schwarzen George Floyd durch die Polizei in Minneapolis vor mehr als drei Monaten hat es in Portland nächtliche Proteste gegeben. In der Stadt kommt es seit Monaten zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt sowie zu rechten Gegendemonstrationen, die zum Teil in Gewalt umgeschlagen sind. Präsident Donald Trump entsandte vor fast drei Monaten Bundespolizisten nach in die Stadt, um die Proteste einzudämmen.