US-Justizminister entscheidet : Sonderermittler soll Bidens Geheimunterlagen-Affäre untersuchen

Der amerikanische Justizminister Merrick Garland hat einen Sonderermittler ernannt, der im Falle der beim amerikanischen Präsidenten Joe Biden gefundenen Geheimdokumente ermitteln soll. Garland sagte am Donnerstag in Washington, er habe den Staatsanwalt Robert Hur mit der Aufgabe betraut. Die „außergewöhnlichen Umstände“ verlangten nach einem Sonderermittler. Die Ernennung Hurs unterstreiche die „Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht“ des Justizministeriums und sei im öffentlichen Interesse. Hur war, von Donald Trump nominiert, von 2018 bis 2021 Bezirksstaatsanwalt in Maryland.

Laut Garland wurde das Justizministerium am 4. November vom Nationalarchiv über den Fund geheimer Dokumente in Bidens früherem Büro in Washington am 2. November informiert. Am 20. Dezember dann seien weitere Dokumente in einer Garage in Bidens Residenz in Wilmington gefunden und vom FBI abgeholt worden. Über einen dritten und bisher letzten Fund von Verschlusssachen informierten die Anwälte Bidens das Justizministerium demnach am Donnerstagmorgen.

Worum genau es sich dabei handelt, teilte der Sonderberater des amerikanischen Präsidenten, Richard Sauber, in einer vorab verbreiteten Stellungnahme nicht mit. Man arbeite „in vollem Umfang“ mit dem Nationalarchiv zusammen, um sicherzustellen, dass alle Unterlagen der Obama-Biden-Regierung ordnungsgemäß in dessen Besitz seien. Demnach sei jedoch nur eine „kleine Anzahl“ Dokumente in Wilmington gefunden worden.

Mit der Ernennung eines Sonderermittlers steigt der Druck auf den amerikanischen Präsidenten. Biden hatte in einer Reaktion auf den ersten Vorfall gesagt, er sei „überrascht“ von der Entdeckung gewesen und wisse nicht, welche Informationen sie enthalten. Das Justizministerium hatte zunächst den von Donald Trump nominierten Staatsanwalt John Lausch mit der Prüfung des Falles beauftragt. Dieser empfahl Justizminister Garland am 5. Januar, einen Sonderermittler einzusetzen.

Die Republikaner hatten seit dem ersten Bekanntwerden der Funde einen Sonderermittler gefordert. Einen solchen hatte das Justizministerium im November auch gegen Trump eingesetzt – unter anderem wegen dessen Umgangs mit Verschlusssachen. Im Unterschied zu Biden hatte Trump jedoch nicht über den Fund von Dokumenten informiert und die Herausgabe teilweise verweigert. Daraufhin hatte das FBI im August 2022 dessen Anwesen in Florida durchsucht. Außerdem ging es bei Trump um Tausende Akten, darunter hundert mit höchster Geheimhaltungsstufe. Im Falle Bidens ist das ganze Ausmaß noch nicht bekannt, beim ersten Fund war jedoch die Rede von zehn Dokumenten.