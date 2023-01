Wegen Dokumenten-Affäre : Was der Sonderermittler für Biden bedeutet

Der amerikanische Präsident Joe Biden bei einer Pressekonferenz am 12. Januar in Washington Bild: AP

Joe Biden dürfte gehofft haben, dass die Ankündigung des Justizministers Merrick Garland den Republikanern für einen Moment den Wind aus den Segeln nimmt. Schließlich hatten viele von ihnen genau das gefordert: Dass auch in Bidens Geheimdokumenten-Affäre ein Sonderermittler eingesetzt werden müsse. Dass gleiche Maßstäbe gelten für den amtierenden wie für den vormaligen Präsidenten Donald Trump. Doch schon wenige Stunden nachdem Garland vor die Presse getreten war, gingen die Angriffe von republikanischer Seite weiter.

Die Ermittlungen des Sonderermittlers hätten keinen Einfluss auf die eigenen Untersuchungen, äußerte James Comer, Vorsitzender des Kontrollausschusses des Repräsentantenhauses. Mit oder ohne ihn werde der Ausschuss Bidens Fehlverhalten und „das Bemühen des Sumpfes“ untersuchen, dieses „vor dem amerikanischen Volk zu verbergen“. Andere Republikaner forderten immer noch Razzien bei Biden.

Im Gegensatz zu Trump legte dieser jedoch schnell offen, dass Mitarbeiter beim Ausräumen eines früheren Büros am 2. November 2022 Verschlusssachen gefunden hatten. Erst informierten seine Anwälte das Nationalarchiv, in dem derlei Dokumente gelagert werden. Das meldete den Fall dann zwei Tage später dem Justizministerium, das den von Trump ernannten Chicagoer Staatsanwalt John Lausch mit ersten Untersuchungen betraute. Dieser empfahl am 5. Januar schließlich, einen Sonderermittler einzusetzen. Unterdessen durchkämmten Anwälte Bidens weitere mögliche Orte, an denen Geheimdokumente versehentlich gelagert worden sein könnten.

Gerade erst steigen Bidens Zustimmungswerte wieder

Doch so sehr das Weiße Haus bemüht ist, Biden in dieser Sache als transparent und kooperationswillig darzustellen – die Sache lässt ihn in keinem guten Licht erscheinen. Es wird erwartet, dass Biden in den kommenden Monaten seine abermalige Präsidentschaftskandidatur ankündigt. Die Schlagzeilen rund um die Dokumenten-Affäre lenken dabei von seinen politischen Inhalten ab. Kurz bevor Biden am Donnerstag vor die Kameras trat, um erfreuliche Wirtschaftsnachrichten zu überbringen, hatten seine Anwälte bekanntgegeben, dass weitere Dokumente gefunden wurden. Nach seiner Ansprache galt das Interesse also diesem Thema. Gerade erst steigen die Zustimmungswerte des Präsidenten wieder. Sie dürften in den kommenden Wochen zum Richtmaß dafür werden, wie sehr die Dokumenten-Affäre die Wähler beschäftigt.

Hinzu kommt, dass das Weiße Haus trotz aller Transparenzbekundungen nach der ersten Stellungnahme erst mit weiteren Offenlegungen reagierte, nachdem Medien über weitere Dokumentenfunde berichtet hatten. Laut dem Verteidigungsminister fanden Anwälte Bidens schon am 20. Dezember abermals Verschlusssachen, diesmal in der Residenz Bidens in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Einen dritten Fund ebenfalls in Wilmington teilte Bidens Team Garland am Morgen mit, wenige Stunden vor dessen Auftritt.

Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre verweigerte am Donnerstag beinahe jede Frage zu dem Thema. Etwa, warum das Weiße Haus die Öffentlichkeit erst Wochen nach der Entdeckung informiert habe – und damit auch die Kongresswahlen abgewartet hatte? Das sind Details, auf die sich die Republikaner mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus bei den angekündigten Untersuchungen dankbar stürzen dürften.