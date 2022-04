IPCC-Bericht : Der Weltklimarat sieht die Politik am Scheideweg

Sieht so die Zukunft aus? Erzeugung von Sonnenenergie in Kalifornien Bild: Reuters

Mit einer sechsstündigen Verspätung und einem Jetzt-oder-nie-Appell hat die dritte Arbeitsgruppe des zwischenstaatlichen Weltklimarates IPCC am Montag in Genf ihren Teil zum neuen, sechsten Sachstandsbericht abgeliefert. In dem mehrhundertseitigen Bericht geht es um die Möglichkeiten, die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen so weit zu reduzieren, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden und damit die Erderwärmung auf möglichst unter zwei Grad – idealerweise auf 1,5 – begrenzt wird. „Wir sind jetzt am Scheideweg“, sagte der IPCC-Vorsitzende, der Südkoreaner Hoesung Lee, bei der Präsentation der mehr als sechzigseitigen Zusammenfassung für politische Entscheider.

Das Papier war in einem zweiwöchigen Prozess formuliert und mit Regierungsvertretern aller fast 200 an der Klimakonvention beteiligten Staaten abgestimmt worden. Acht Jahre lang hatten Wissenschaftler aus aller Welt Tausende neuer Studien gesichtet und ausgewertet, um die Chancen für eine Begrenzung der Erderhitzung zu eruieren. Die Eckdaten gegenüber früheren IPCC-Sachstandsberichten haben sich dabei nicht radikal geändert. Noch in diesem Jahrzehnt schließe sich das „Fenster der Möglichkeiten“, hieß es bei der Vorstellung des Berichts. Die kommenden Jahre seien entscheidend.

Bisher beläuft sich die globale Erwärmung seit Beginn der Industrialisierung im Mittel auf knapp 1,2 Grad. In allen Sektoren – vom Verkehr über die Industrie und die Wärme- und Stromerzeugung bis hin zur Land- und Forstwirtschaft – müssten die Treibhausgasemissionen um fast die Hälfte verringert werden, damit der Höhepunkt der Emissionen noch vor dem Jahr 2025 erreicht wird und danach rasch absinkt. 43 Prozent sei die Marke bis 2030. Im Jahr 2050 müsse dann Klimaneutralität erreicht sein.

Allzeithoch an Treibhausgasen in der Atmosphäre

Die Realität der vergangenen Jahre sieht anders aus: Zwischen 2010 und 2019 sind die Emissionen weiter gestiegen, von 53 auf 66 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente – ein Allzeithoch an neuen Treibhausgasen in der Atmosphäre. Allerdings ist die Wachstumsrate in der vergangenen Dekade gegenüber dem Jahrzehnt davor leicht zurückgegangen. Das ist nach Überzeugung der IPCC-Autoren vor allem auf Klimaschutzfortschritte zurückzuführen, die mit der Ausbreitung klimaschonender Technologien in vielen Ländern zusammenhängen.

Dazu zählen die fortschreitende Elektrifizierung, Einsparungen durch höhere Energieeffizienz und in einigen Regionen der Rückgang von Waldrodungen. Seit 2010 haben sich die Kosten für regenerative Energien kontinuierlich um 85 Prozent gesenkt. Insgesamt seien die Stückkosten für viele Niedrigemissionstechnologien seit 2010 sukzessive gefallen. Felix Creutzig vom Berliner Mercator-Institut MCC, einer der zahlreichen deutschen Mitautoren am IPCC-Bericht, sieht einen klaren Trend: „In den Ländern, die angefangen haben, ihre Emissionen zu senken, steigt jeweils auch das Wirtschaftswachstum.“ Mindestens 18 Staaten haben eine dauerhafte Emissionsreduktion erreicht.

Die gegenwärtige Geschwindigkeit der Emissionsminderung reicht dem IPCC zufolge aber nicht aus, die Pariser Ziele zu erreichen und einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. „Ohne tiefe Einschnitte wird es nicht zu schaffen sein“, sagte am Montag einer der Hauptautoren des Berichts, Priyadarshi Shukla. Um die Erderhitzung auf wenigstens zwei Grad zu begrenzen, müssten die globalen Emissionen bis 2030 um ein Viertel gesenkt und die Klimaneutralität spätestens 2070 erreicht werden. Aber auch in dem Fall müsse, um die dafür nötigen technischen Transformationen zu erreichen, bis Mitte dieses Jahrzehnts die Wende bei den nach wie vor wachsenden Treibhausgasemissionen eingeleitet werden.

In den Abstimmungen der Wissenschaftler mit den Regierungsvertretern aus verschiedenen kohle- und erdölexportierenden Ländern wurde bis zum Schluss um Formulierungen gerungen, wie die Notwendigkeit der fossilen Brennstoffe in den nächsten Jahren erhalten werden könnte. Dass das 1,5-Grad-Ziel zeitweise überschritten werden und damit verstärkt CDR-Techniken zum Entziehen der Klimagase aus der Luft zum Einsatz kommen könnten, spielte in den Abschlussgesprächen weniger eine Rolle.

Der IPCC betonte vielmehr, dass jetzt sofort gewaltige Investitionen in „grüne“ Technologien zur raschen Emissionsminderung nötig seien: Bis zum Jahr 2030 müssten die Finanzflüsse in dem Bereich klimaschonender Technologien in allen Sektoren auf das Drei- bis Sechsfache steigen. Das Schließen der „Investitionslücke“ verspreche enorme Vorteile: Kalkuliere man die eingesparten Ausgaben für die Klimaschäden mit ein, könnten die Billionen-Investitionen in den Klimaschutz die globale Wertschöpfung „um allenfalls wenige Prozentpunkte“ reduzieren.