Der Fall Zaghari-Ratcliffe : Eine Frau in den Fängen Teherans

Richard Ratcliffe am 9. November mit einem Foto seiner inhaftierten Frau Nazanin Zaghari-Ratcliffe in London Bild: AP

Drei Wochen lang liefen die Diplomaten auf ihrem Weg ins Foreign Office an einem zunehmend verwildert aussehenden Mann in einem Zelt vorbei. Es war Richard Ratcliffe, der seit 2016 für die Rückkehr seiner Frau aus den Fängen der iranischen Justiz kämpft. An diesem Wochenende nun beendete er seinen Protest. In einer kleinen Rede be­dankte er sich für die Unterstützung, sprach von gesundheitlichen Warnzeichen und seiner Pflicht, seiner siebenjährigen Tochter weiterhin ein Zuhause zu bieten. Ratcliffe, der seit Jahren mit Hungerstreiks und Interviews auf die Familientragödie aufmerksam macht, schlägt breite Sympathie entgegen. Doch es hilft nicht. Die Lage seiner Frau bleibt ungewiss.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Nazanin Zaghari-Ratcliffe, die so­wohl britische als auch iranische Staatsbürgerin ist, war im März 2016 mit ihrer Tochter nach Teheran gereist, um ihre Eltern zu besuchen. Kurz vor der Rückreise wurde sie von den Revolutionsgarden verhaftet. Während ihre Tochter zunächst zu den Großeltern gebracht wurde, wartete Zaghari-Ratcliffe in Einzelhaft auf einen „Prozess“, in dem sie dann auf Grundlage eines Gesetzes über Nationale Sicherheit zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Im April 2020 wurde sie mit Auf­lagen entlassen und unter Hausarrest gestellt.