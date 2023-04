Aktualisiert am

Acht Milliarden Euro will die EU bis 2027 in Forschung und Entwicklung neuer Technologien zur Verteidigung investieren. Doch vom Rechnungshof kommt fundamentale Kritik.

Zwei Arbeiter in der Fabrik des Rüstungsherstellers General Dinamics in Trubia Bild: dpa

Der Europäische Rechnungshof hat fundamentale Kritik an der europäischen Verteidigungspolitik und dem 2021 eingerichteten, mit acht Milliarden Euro ausgestatteten Europäischen Verteidigungsfonds (EVF) geübt. „Nach wie vor verfügt die EU nicht über eine längerfristige Strategie für den EVF“, bemängelte der Hof in einem am Mittwoch veröffentlichten Sonderbericht.

Insbesondere die EU-Kommission habe sich „mit einigen wichtigen Fragen noch nicht so hinreichend auseinandergesetzt, dass über den EVF finanzierte Projekte die vorgesehene Wirkung entfalten könnten“. Der in Luxemburg ansässige Rechnungshof ist ein unabhängiges Kontrollorgan der EU-Institutionen, es war sein erster Bericht zu gemeinsamen Investitionen im Verteidigungssektor.

Unterschiedliche Vorstellungen

Der ernüchternde Befund hängt, wie der Hof selbst herausarbeitet, mit Aporien der EU-Verteidigungspolitik zusammen. So können Mittel aus dem EU-Haushalt nur stark eingeschränkt für Verteidigungszwecke eingesetzt werden; Waffensysteme dürfen zwar erforscht und entwickelt, nicht aber beschafft werden. Deshalb haben die Mitgliedstaaten mit der Europäischen Friedensfazilität einen inzwischen etwa gleich großen Sondertopf neben dem EU-Haushalt geschaffen, aus dem sie etwa Waffenlieferungen an die Ukraine subventionieren.

Zudem beschränkt sich die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf das externe Krisenmanagement, während für die Mitgliedstaaten die kollektive Verteidigung wieder ins Zentrum ihrer Anstrengungen gerückt ist. Beides erschwert eine langfristige Planung, die den Prioritäten der Staaten gerecht wird.

Hinzu kommt, dass die EU-Kommission zwar als übergeordnetes Ziel die technologische und industrielle Basis im Verteidigungsbereich stärken will, die Mitgliedstaaten jedoch sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Umsetzung haben. So mahnt der Rechnungshof eine Klärung darüber an, ob aus dem Verteidigungsfonds „schwerpunktmäßig eine geringe Anzahl von Großprojekten unterstützt werden sollte“.

Das läge im Interesse der wenigen Staaten, in denen etablierte, weltweit vernetzte Rüstungsunternehmen sitzen, allen voran Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Ein hoher Beamter des Rechnungshofs hielt dem am Mittwoch entgegen, dass innovative Forschung und neue disruptive Technologien oftmals von kleineren Unternehmen entwickelt würden.

Der Prüfbericht bezog sich auf 18 Pilotprojekte im Volumen von 90 Millionen Euro, die vor der Einrichtung des Verteidigungsfonds aufgelegt worden waren. Von diesen Projekten profitierten hauptsächlich Unternehmen in den vier größten Mitgliedstaaten, nur zwanzig Prozent der Mittel gingen an kleine und mittlere Unternehmen.