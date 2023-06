Die Ukraine weist die russische Darstellung zurück, sie habe im ostukrainischen Gebiet Donezk eine „großangelegte Gegenoffensive“ begonnen. Zwar gingen die ukrainischen Streitkräfte an einigen Teilen der Front „zu offensiven Aktionen über“ , schrieb am Montag die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram. Sie wies jedoch die Darstellung zurück, dies sei Teil eines größeren ukrainischen Vorstoßes. Derartige Berichte sollten nur von den russischen Verlusten in der Umgebung Bachmuts ablenken, wo sich weiter die meisten Auseinandersetzungen abspielten.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik.



Die russische Armee erklärte zuvor, sie habe eine angebliche Großoffensive der ukrainischen Verteidiger zurückgeschlagen und dabei 900 ukrainische Soldaten getötet. „Der Feind hat seine gesteckten Ziele nicht erreicht“, sagte ein Sprecher in Moskau. Durch aktives Handeln der Heeresgruppe „Ost“, Luftschläge und Artilleriefeuer seien dem Gegner in Neskutschne im Gebiet Donezk und Nowodariwka im Gebiet Saporischschja erhebliche Verluste zugefügt worden.

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgenij Prigoschin, erhob indes schwere Vorwürfe gegen die reguläre Invasionsarmee. Eine russische Einheit soll demnach Kämpfer seiner Söldner in der Ostukraine angegriffen haben. Wagner-Kämpfer hätten dabei einen russischen Oberstleutnant gefangen genommen, teilte Prigoschin auf Telegram mit. Prigoschin sprach in Übereinstimmung mit der Kiewer Darstellung überdies von ukrainischen Geländegewinnen in der Nähe von Bachmut.

Nach einem Bericht der Zeitung „Washington Post“ über die Verwendung belgischer Waffen durch kremlfeindliche Kämpfer in Russland hat Belgien von der Ukraine eine Erklärung gefordert. „Die Regel ist klar: Waffen, die wir an die Ukraine liefern, sind für defensive Zwecke bestimmt und dafür, ukrainisches Territorium zu verteidigen“, sagte Ministerpräsident Alexander De Croo dem belgischen Rundfunk. Der amerikanische Sender CNN berichtete am Montag, dass US-Geheimdienstvertreter davon ausgingen, dass die Ukraine ein Netzwerk von Saboteuren in Russland kontrolliere.