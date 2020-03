© dpa

Die Neue ist erst 30

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat sich von seiner Lebensgefährtin Francesca Pascale getrennt. Die beiden, die zwölf Jahre lang zusammengelebt hatten, würden aber „Freunde bleiben“, teilte Berlusconis Partei Forza Italia am Donnerstag mit. Grund für die Trennung des 83 Jahre alten Unternehmers und Politikers von seiner langjährigen Freundin soll die Forza-Italia-Abgeordnete Marta Fascina sein. Berlusconi war in den vergangenen Wochen immer öfter bei privaten Begegnungen mit der Abgeordneten fotografiert worden, zuletzt bei einem gemeinsamen Kurzurlaub in der Schweiz. Der aus Kalabrien stammenden Politikerin war erstmals bei den Wahlen im März 2018 der Sprung ins Parlament gelungen. Den Fraktionen von Berlusconis Partei Forza Italia gehören in beiden Kammern des Parlaments auffallend viele junge Politikerinnen an. Fascina, die Anfang Januar ihren 30. Geburtstag feierte, ist vier Jahre jünger als Berlusconis bisherige Freundin Pascale. (rüb.)