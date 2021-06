Coming-out von Klaus Wowereit : Der wichtigste Satz seines Lebens

Klaus Wowereit (SPD), ehemaliger Regierender Bürgermeister vor Berlin, nimmt an einer Diskussion zum Thema „Ich bin schwul, und das ist auch gut so! · 20 Jahre Coming-Out in der deutschen Politik“ von SPDqueer teil. Bild: dpa

Er hätte auch sagen können „Ich bin schwul und dafür muss ich mich nicht rechtfertigen“, sagt Klaus Wowereit, ehemals Regierender Bürgermeister von Berlin, im Rückblick. Aber er formulierte es vor genau 20 Jahren, am 10. Juni 2001, eben so: „Ich bin schwul und das ist auch gut so.“ Und dieser selbstbewusst-trotzige Satz ging um die Welt. Nicht nur Sandra Maischberger und Reinhold Beckmann riefen am nächsten Tag an, sondern auch lateinamerikanische Radiosender. Selbst die New York Times berichtete.

So erinnert sich Klaus Wowereit am Tag vor dem Jubiläum seines Coming-outs bei einer per Livestream übertragenen Podiumsdiskussion im Willy-Brandt-Haus. Und er erinnert sich an die damaligen Umstände: Die Berliner SPD hatte die Koalition mit der CDU verlassen, der CDU-Bürgermeister Eberhard Diepgen sollte per Misstrauensvotum abgewählt werden, Wowereit ihm mit den Stimmen der Grünen und der damaligen PDS nachfolgen. Das allein sei schon ein „Tabubruch par excellence“ gewesen, so Wowereit – und dann sei er auch noch schwul gewesen.

In seinem Umfeld wussten das die meisten und er hatte es kurz zuvor auf einer Fraktionssitzung angesprochen, erste Medien hatten berichtet. Anfragen von Boulevardzeitungen beunruhigten Wowereit, der heute 67 Jahre alt ist. Würde man versuchen, ihn im bevorstehenden Wahlkampf in eine Schmuddelecke zu stellen? „Das hat mich sozusagen positiv unter Druck gesetzt.“ So kam es zum offiziellen Coming-out auf dem Sonderparteitag, auf dem er nominiert werden sollte.

„Aus dem Bauch heraus“

Die genauen Wörter hatte er sich nicht zurechtgelegt, „das war mehr aus dem Bauch heraus“, erzählt Wowereit, der den Satz später als den wichtigsten seines Lebens bezeichnet hat. Die Parteikollegen applaudierten begeistert – und wählten ihn einstimmig. Erstmals hatte ein deutscher Spitzenpolitiker seine Homosexualität öffentlich gemacht. Er ebnete damit den Weg für die Outings von Politikern wie Guido Westerwelle (FDP) und Ole von Beust (CDU) oder Barbara Hendricks und Kevin Kühnert (beide SPD), die am Mittwoch ebenfalls im Willy-Brandt-Haus dabei sind.

Dass seine sexuelle Orientierung auch vor dem 10. Juni 2001 nicht wirklich geheim war, sei typisch gewesen für die damalige Zeit, so Wowereit. Er habe zusammen mit seinem Partner Jörn Kubicki Veranstaltungen besucht. „Jeder, der wollte, konnte es wissen.“ Die Devise sei aber gewesen, man könne ja ruhig homosexuell sein, aber müsse das nicht öffentlich thematisieren. „Verhuscht“ nennt die frühere Bundesumweltministerin Barbara Hendricks den damaligen Umgang mit Homosexualität. Auch dieser Denkweise widersetzte sich Wowereit mit seinem „und das ist auch gut so“.

20 Jahre später denken offenbar immer noch einige Menschen so: Auf Twitter kommentierte jemand die Veranstaltung im Willy-Brandt-Haus mit den Worten, Sexualität sei Privatsache und habe nichts mit Politik zu tun. „Deshalb gibt es ja so viele Homestorys von Heterosexuellen mit Kind und Kegel“, sagt Wowereit dazu. „Machen wir uns nichts vor: Die Menschen haben auch Interesse an Privatem von Politikern.“

Nur durch Öffentlichkeit könne sich außerdem etwas verändern. Das zeige sich auch daran, dass Homosexualität im Profifußball oder in den Vorstandsetagen von Dax-Konzernen immer noch ein Tabuthema sei. Er habe vor 20 Jahren aber nicht nur etwas in der Politik bewegt. Eltern von schwulen Söhnen und lesbischen Töchtern hätten ihm damals geschrieben: Wenn er als Schwuler Bürgermeister von Berlin sein könne, könnten sie ganz anders zu ihrem Kind stehen. „Das ging mir wirklich ans Herz,“ sagt Wowereit.