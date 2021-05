Kampf gegen Mafia : Verbrecherjagd bei Facebook und Youtube

Aufgespürt: Der gesuchte Mafioso Marc Feren Claude B. wird in der Dominikanischen Republik am 24. März 2021 festgenommen. Bild: Reuters

Als die Fahnder in einem Kochvideo bei Youtube die Tätowierungen entdeckten, wussten sie, dass sie auf der richtigen Spur waren. Seit 2014 wurde Marc Feren Claude B. per Haftbefehl gesucht. Die Polizei in Reggio Calabria war damals unter dem Decknamen „Operation Mauser“ gegen den Mafia-Clan Cacciola vorgegangen. B. wurde beschuldigt, in den Niederlanden das Kokain geliefert zu haben, das von dort in großen Mengen über Stützpunkte in Frankreich und Deutschland nach Italien transportiert wurde. Doch B. entkam der Verhaftung und tauchte unter.

David Klaubert (klau.), Deutschland und die Welt Folgen Ich folge



Im vergangenen Jahr hat Interpol die Jagd auf flüchtige Mitglieder und Bosse der kalabrischen Mafia zur Priorität gemacht. Zwölf Länder beteiligen sich an dem Projekt namens „Interpol Cooperation against ’ndrangheta“, kurz I-Can, darunter europäische Länder wie Italien und Deutschland, die Vereinigten Staaten und Kanada, mehrere südamerikanische Länder und Australien.