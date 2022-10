Kinderarbeit in Afghanistan : Kinder Kabuls

Nach der Machtergreifung der Taliban ist die Zahl der arbeitenden Kinder in Afghanistan dramatisch gestiegen. Der iranische Fotograf Ebrahim Noroozi hat sie in einer der Ziegelfabriken Kabuls besucht.

Ein neun Jahre alter Junge arbeitet in einer der Ziegelfabriken in der Umgebung von Kabul. Bild: Ebrahim Noroozi/AP

Die Rückkehr der Taliban und die dadurch ausgelöste ökonomische Krise hat die Bevölkerung Afghanistans in große Armut gestürzt. Nach Schätzungen der humanitären Organisation Save the Children ist fast die Hälfte aller afghanischen Familien gezwungen, ihre Kinder arbeiten zu schicken, um Geld für Essen zu verdienen.

Die Arbeitsbedingungen in den Ziegelfabriken im Norden von Kabul sind selbst für Erwachsene hart. Dennoch arbeiten dort viele Kinder, auch jünger als fünf Jahre, vom frühen Morgen an, über die Gluthitze des Tages, bis in die späten Abendstunden. Sie werden von keiner der Arbeiten verschont, die ein Lehmballen braucht, um zu einem Ziegel zu werden. Kinder schleppen die Wasserkanister, sammeln Reisig und legen ihn zum Trocknen aus. Sie beladen Schubkarren mit getrockneten Ziegeln und bringen sie zu den Öfen, um dann die gebrannten Ziegel wieder auf ihre Schubkarren zu laden. Sie sortieren die Ziegel und klauben die benutzte Kohle aus den Feuerstellen zusammen, um sie später wiederzuverwenden. Nur wenige von ihnen sind jemals zur Schule gegangen. „Es gibt keinen anderen Weg“, meint Rahim, dessen drei Kinder mit ihm zusammen in der Fabrik arbeiten: „Wie könnten sie zur Schule gehen, wenn wir nicht genügend Brot zum Essen haben? Überleben ist wichtiger.“

Ebrahim Noroozi hat in seiner Reportage den Fokus auf die arbeitenden Kinder gelegt. Alle Erwachsenen, die ebenfalls in den Fabriken arbeiten, scheinen verschwunden zu sein. Das bedrückende Schicksal der Kinder Afghanistans blickt uns aus seinen Bildern direkt an.