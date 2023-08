Vor fünfzig Jahren fanden in Ost-Berlin die X. Weltfestspiele der Jugend statt. Was Honecker als Friedensmission ausgab, war tatsächlich ein politisch-ideologisches Manöver, in das auch unser Autor verwickelt wurde. Ein Gastbeitrag.

Im Sommer vor fünfzig Jahren fanden die X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Ost-Berlin statt. Ich wusste damals nicht, dass ich gerade die Halbzeit meines Lebens in der DDR erreicht hatte. Tatsächlich habe ich die DDR von Anfang bis Ende erlebt, von 1950 bis 1990. Zuvor hatte ich zehn Jahre in Frankreich gelebt, wo ich als Kind jüdischer Eltern, die 1933 aus Berlin geflohen waren, zur Welt kam. Meine vierzig DDR-Jahre habe ich mit zunehmend kritischem Abstand erlebt, dabei lange, vielleicht zu lange, die Hoffnung auf Veränderbarkeit gehegt: Zunächst als Schüler, dann als Student, schließlich als Journalist, Wissenschaftler und Übersetzer unter anderem von Jean-Paul Sartre.

Die zehn Tage der nach außen gelungenen Selbstdarstellung Weltfestspiele sind ein winziger Ausschnitt aus der DDR-Geschichte, der den Widerspruch zwischen geschönter Fassade und der sich dahinter verbergenden Wirklichkeit veranschaulicht. 1973 ist das Jahr, als an der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Helsinki 35 Staaten teilnehmen: neben den USA, Kanada und der Sowjetunion fast alle europäischen Staaten wie auch die beiden Deutschlands. Erich Honecker hatte zwei Jahre zuvor Walter Ulbricht an der Spitze der SED abgelöst. Ulbricht starb am 1. August 1973.