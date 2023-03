Bis vor wenigen Tagen konnte man in Frankfurt ein paradoxes Phänomen erleben: Je größer die Kenntnis der Kommunalpolitik, desto geringer die Bereitschaft, eine Prognose für den Ausgang der Oberbürgermeisterwahl abzugeben. Schon auf die Frage, wer von den drei Favoriten Uwe Becker (CDU), Mike Josef (SPD) und Manuela Rottmann (Die Grünen) am Sonntag in die als sicher geltende Stichwahl am 26. März einziehen werde, erntete man entweder ein ratloses Kopfschütteln oder längliche Abwägungen zwischen den vermeintlichen Stärken und Schwächen der Kandidaten und der sie tragenden Parteien.

Matthias Alexander Stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton.

Die Nebel beginnen sich allerdings zu lichten, ein wenig zumindest. Es gibt erste aussagekräftige Daten. Die Zahl der Anträge auf Briefwahl deutet darauf hin, dass die Wahlbeteiligung über jener für die Abwahl von Peter Feldmann im November liegen wird. Mit 42 Prozent wäre dieses Ziel erreicht. Eine Wahlbeteiligung in dieser Größenordnung, höher als bei allen Direktwahlen nach 2001, würde das erkennbar große Interesse am Wahlkampf spiegeln. Zu Dutzenden Podiumsdiskussionen waren die aussichtsreichen Kandidaten eingeladen, und diese Veranstaltungen waren ungewöhnlich gut besucht. Offenkundig ist die Motivation, an kommunalpolitischen Entscheidungen Anteil zu nehmen, nach den Peinlichkeiten der letzten Feldmann-Jahre deutlich gestiegen. Es wäre ein hoffnungsfroh stimmendes Zeichen, wenn die skandalgetriebene Empörung, die sich in der nahezu einmütigen Abwahl des letzten Amtsinhabers artikulierte, auf diese Weise in positive Energie verwandelt würde.