Katholische Kirche : „Gott hat auch Homosexuelle geschaffen“

Zwölf Jahre nach der Enthüllung des Missbrauchs-Skandals am Canisius-Kolleg in Berlin hat die katholische Kirche ihre Glaubwürdigkeit nicht zurückgewonnen: Ein Gespräch mit Pater Klaus Mertes SJ, dem Zeugen der ersten Stunde.

Pater Mertes, seit Sie 2010 den langjährigen sexuellen Missbrauch am Canisius-Kolleg in Berlin öffentlich gemacht haben, ist unendlich viel darüber berichtet worden, und Ihr eigenes Leben lässt sich gewiss in ein Vorher und ein Nachher einteilen. Was war in diesen zwölf Jahren Ihre größte Enttäuschung?

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Es gab zwei. Einmal, dass mir von den Verantwortlichen der Kirche kein Vertrauen entgegengebracht wurde. Ich wurde zum Nestbeschmutzer. Der Ausdruck kam auch von Bischöfen, auch von solchen, die am Ende selbst Schmutz zu verbergen hatten, wie mir Jahre später klar wurde.

Möchten Sie Namen nennen?

Lieber nicht. Aber es gab nur wenige positive Ausnahmen. Wir waren Aussätzige, und dieses Gefühl bleibt bei mir bis heute.

Die Illoyalität der Kirche ihren eigenen Leuten gegenüber zu überstehen, das macht einen doch irgendwann furchtlos?

Ja, das ist der große Gewinn. Man verliert die Angst.Die zweite Enttäuschung sind mediale Verfälschungen, wie ich sie in einer Talkshow im Fernsehen von einem Moderator hören musste: Ich hätte durch die Veröffentlichung der Opferberichte gerade noch „den Kopf aus der Schlinge gezogen“. Ich gab dazu eine eidesstattliche Erklärung ab und erwirkte die ­einzige Unterlassungserklärung meines Lebens. Aber die Behauptung ist seitdem in der Welt und wird weiter kolportiert.

In Ihrem Buch „Verlorenes Vertrauen“ von 2013 haben Sie über die Begriffe „Wissen“ und „Mitwissen“ nachgedacht. Auch Außenstehende, schreiben Sie, seien nicht immer in der Lage, Symptome als Symptome zu erkennen, trotz eines leisen Verdachts oder eines gewissen Unbehagens. In diesem Sinne haben Sie auch sich selbst, den Geistlichen vor dem Jahr 2010, als „Mitwisser“ bezeichnet. Begreifen wirklich alle, in welche Zwischenreiche der Wahrnehmungsfähigkeit Sie dadurch vordringen – und dass so das eigentliche Verstehen beginnt?

Sexualisierte Gewalt gegen Schutzbefohlene ist immer Missbrauch von Macht. Und es gibt keine Aufarbeitung von Missbrauch in Institutionen – Kirche, Schule, Familie – ohne die Aufklärung von Mitwissen. Die mangelnde Bereitschaft, solches Mitwissen zuzugeben, verhindert die Aufklärung. Und das mangelnde Wissen um dieses Mitwissen hat strukturelle Ursachen. „So redet man nicht über einen Priester!“ – mit solchen Formulierungen haben Kollegen den Versuch von Kindern, zu sprechen, zurückgewiesen. Es stimmt etwas nicht in unserer Kirche, lange bevor es um sexuellen Missbrauch geht. Und nur die Opfer können uns davon erzählen.

Im Januar 2010 muss Ihnen klar gewesen sein: Wenn ich diesen Brief schreibe und an 600 ehemalige Schüler des Canisius-Kollegs schicke, bricht die Hölle los. Was ging damals in Ihnen vor?

Erst einmal Erschütterung über die schiere Dimension des sexuellen Missbrauchs. Wenn es stimmte, was die drei ehemaligen Schüler der Siebzigerjahre mir damals erzählten, musste ein einziger Täter bis zu hundert Opfer gehabt haben. Die Täter waren also systematisch vorgegangen, mit dem Ziel zu missbrauchen. Die drei ehemaligen Schüler, die selbst Betroffene waren, wollten zur Dreißigjahrfeier ihres Abiturs im Herbst 2010 kommen und sichergehen, dass die beiden Täter nicht eingeladen werden und dass der Grund dafür genannt wird.