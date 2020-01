F.A.Z.-Sprinter : Die Macht der Gefühle

In Iran wird Soleimanis Leichnam bestattet, im Westdeutschen Rundfunk wird Tom Buhrow gerügt und in Las Vegas spricht Ivanka Trump über Technik. Wo es sonst noch spannend wird, steht im F.A.Z.-Sprinter.

Seit jeher spielt die Trauer nach dem Tod eines Anführers für die Schiiten eine besondere Rolle. Jedes Jahr gedenken sie des Märtyrers Husseins, der einst von feindlichen Sunniten umgebracht worden war. Zur Trauer gehören dabei Zorn und der Wunsch nach Rache und Vergeltung. In einer aufgewühlten Staatenwelt und in einer Zeit, in der Gefühls- und Identitätspolitik weltweit Konjunktur haben, verwundert es daher kaum, dass der schiitische Staat Iran nach der Tötung von Qassem Soleimani durch die Amerikaner nicht schnell zur Tagespolitik übergeht. Der Leichnam des Generals wurde in seinen Heimatort Kerman überstellt und soll am Dienstag bestattet werden. Die dreitägige Staatstrauer ist dann zwar beendet, die vierzig islamischen Trauertage allerdings nicht. Deren Ablauf könnte der symbolische Stichtag für die „massive Vergeltung“ sein, die Irans geistliches Oberhaupt Chamenei angedroht hat, schreibt mein Kollege Rainer Hermann. Bis dahin bliebe wenigstens noch ein wenig Zeit, um der bedrohlichen Zuspitzung des Konflikts etwas entgegenzusetzen.

Von Vergeltung und bedrohlicher Zuspitzung kann im Falle des WDR und des „Umweltsau“-Videos zwar nicht die Rede sein. Aber Tom Buhrow wäre in diesen Tagen wahrscheinlich noch lieber Moderator der Tagesthemen als Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Für Dienstag hat ihn die Redakteursvertretung des WDR zum Rapport einbestellt. Man sei „fassungslos“, heißt es in einem Schreiben, dass sich Buhrow von dem umstrittenen Video, in dem ein Kinderchor eine fiktive Oma wegen deren Klimasünden an den Pranger stellt, auf die Art redaktionell distanziert habe. Das Video wurde gelöscht. Der Vorwurf: Buhrow falle seinen eigenen Leuten in den Rücken. Die Empörungsmaschine lief über die Silvestertage heiß – gerade hatte man im Weihnachtsurlaub den Eindruck, nichts Wesentliches in der Nachrichtenwelt verpasst zu haben, da kam die „Umweltsau“: Und mit ihr die Erkenntnis, tatsächlich nur wenig verpasst zu haben.

Heiß diskutiert wurde auch ein anderer Auftritt: Wenn am Dienstag die Technologiemesse Consumer Electronics Shows CES in Las Vegas öffnet, auf der rund 4500 Aussteller ihre Neuheiten und Techniktrends vorstellen, dürften die Kameras vor allem auf Ivanka Trump gerichtet sein. Die sendungsbewusste Präsidententochter spricht zur „Zukunft der Arbeit“ und hat in einer vorab veröffentlichten Stellungnahme „eine substantielle Diskussion“ versprochen, wie Regierung und Wirtschaft die Menschen ertüchtigen können, in der digitalen Arbeitswelt zu bestehen. Die Forbes-Kolumnistin Carolina Milanesi schreibt über die „Alibifrau“ Ivanka bei der Männer-Techwelt-Messe allerdings wenig schmeichelhafte Worte: Ihr Auftritt stehe für „alles, was für Frauen in der Tech-Branche falsch laufe“.

Und sonst? Ernennt und vereidigt Österreichs Bundespräsident Van der Bellen die neue österreichische Bundesregierung. Stimmt das spanische Parlament über die Wahl von Pedro Sánchez zum Regierungschef ab. Wird die Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag fortgesetzt, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist mit dabei. Urteilt ein Gericht in Valetta (Malta) im Berufungsprozess gegen Kapitän Claus-Peter Reisch der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline. Empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen. Findet die Uraufführung des Kinofilms „Lindenberg! Mach dein Ding“ in Anwesenheit von Panikrocker Lindenberg in Hamburg statt. Wird Oliver Kahn als neues Vorstandsmitglied beim FC Bayern München vorgestellt.

Das Wichtigste aus der Nacht:

Das amerikanische Verteidigungsministerium hat einem Bericht über einen Truppenabzug im Irak widersprochen. Das im Bericht zitierte Schreiben sei ein Entwurf gewesen und versehentlich an die Öffentlichkeit gelangt.

Der Irak hat den UN-Sicherheitsrat dazu aufgerufen die Tötung Soleimanis zu verurteilen. Tatsächlich dazu kommen wird es allerdings wohl nicht – denn Amerika besitzt in dem Gremium ein Vetorecht.

Japans Regierung hat die spektakuläre Fluch von Ex-Automanager Carlos Ghosn als kriminell verurteilt. Es sei ein „Verbrechen, da er das Land mit illegalen Methoden verlassen hat“, sagte Justizministerin Masako Mori bei einer Pressekonferenz in Tokio.