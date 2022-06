Spritpreise : Der Tankrabatt als großes Rätsel

Enttäuschung und Kritik zur Entwicklung der Preise an der Tankstelle prägt auch die Profis aus der Transportbranche. Weil Lastwagen durchschnittlich 120.000 Kilometer im Jahr fahren und 30 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbrauchen, bedeutet die Erhöhung der Treibstoffpreise der vergangenen Monate zusätzliche jährliche Kosten in fünfstelliger Höhe je Lastwagen.

Darüber, dass die Steuersenkungen des „Tankrabatts“ nicht an den Zapfsäulen ankommen, äußert Dirk Engelhardt, der Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr (BGL), beißende Kritik: Die Steuersenkung der Bundesregierung bringe keine wesentliche Entlastung für das Transportgewerbe. Aus seiner Sicht ist es klar, dass nach dem 1. Juni der Rabatt an der Mineralölsteuer von 29,5 Cent je Liter Benzin und 14 Cent je Liter Diesel nicht ankommt. Wie die Tankstellenpreise zustande kommen, kann Engelhardt, Professor für Logistik in Berlin, zwar nicht beschreiben. Doch er sagt vieldeutig: „Die Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber wissen, wie sie damit umgehen.“

Von denen, die alles wissen müssten, gibt es dazu keine Antworten für die Öffentlichkeit. Vor Tagen erhielt der frühere Verband der Mineralölwirtschaft, nun aufgegangen unter dem Dach des Namens EN2X, schriftliche Fragen: „Bestimmen allein die Mineralölkonzerne die Angebotspreise, und sind diese verantwortlich dafür, ob der Steuerrabatt weitergegeben wird oder nicht? Sieht man denn politische Risiken eines Einstiegs in differenzierte Körperschaftsteuersätze in Deutschland mit der Forderung nach der Übergewinnsteuer?“ Antworten dazu gibt es bisher keine. Auch nicht von Shell oder Aral, Teil des BP-Konzerns. Mit der Mineralölwirtschaft schweigen damit auch die sogenannten „A-Marken“ des deutschen Tankstellenmarktes, die etwa 45 Prozent der 14.500 Tankstellen in Deutschland betreiben und – mit den besten Lagen – rund zwei Drittel des Tankumsatzes erzielen. Dabei geht es um fünf Marken: Shell, Aral, Total, Esso sowie Eni/Agip.

Marge von einem Cent je Liter

Gesprächiger sind dagegen mittelständische Besitzer kleinerer Tankstellenketten, die auf dem Markt viel stärker präsent sind, als von den Verbrauchern intuitiv wahrgenommen wird. Am 1. Juni habe er an seinen Tankstellen Verluste in Kauf nehmen müssen, sagt Claus Fischer, geschäftsführender Gesellschafter von Hessol in Bad Vilbel bei Frankfurt. Er betreibt in der Umgebung von Frankfurt zehn Tankstellen, mit der Besonderheit, dass an den meisten der Diesel-Zusatz Adblue nicht kanisterweise verkauft wird, sondern literweise an eigens eingerichteten Zapfsäulen. Zum Monatsbeginn sei er vom Markt zum Verzicht auf Erträge gezwungen worden, sagt Fischer: Jede von den großen Ketten habe zum 1. Juni Preisabschläge an den Zapfsäulen vorweisen wollen, obwohl bei den Tankstellen noch kein einziger Liter des niedriger besteuerten Sprits eingetroffen sei. Wer da nicht mitmachte, hätte drastische Absatzverluste riskiert.